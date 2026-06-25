A Boscoreale prende il via il progetto culturale “Schola Naturalis”, con il suo primo evento intitolato “Il volo e la ragione”. L'inaugurazione è fissata per il 26 giugno 2026 alle ore 20, presso la suggestiva Parrocchia Immacolata Concezione. Questa iniziativa, promossa dal Comune di Boscoreale e dall’Istituto per la Diffusione delle Scienze Naturali, si propone di offrire un percorso immersivo che unisce arte, filosofia e spiritualità, valorizzando il territorio vesuviano come luogo di memoria, ricerca e riflessione contemporanea.

Il titolo “Il volo e la ragione” incarna le due dimensioni fondamentali dell’esperienza umana: lo slancio verso il trascendente e la potenza della ragione.

Un concetto profondamente radicato nel pensiero di San Tommaso d’Aquino, figura centrale di questo evento, che esplora il delicato e fondamentale rapporto tra fede e ragione.

Il percorso espositivo e le esperienze

Il cuore di “Il volo e la ragione” è un articolato percorso che guida i visitatori attraverso diverse espressioni artistiche e intellettuali. Una Lectio Magistralis approfondirà il pensiero di San Tommaso d’Aquino, focalizzandosi sul suo contributo al dialogo tra fede e ragione. A complemento, l'installazione “Le Due Ali – Fides et Ratio” simboleggia visivamente l'equilibrio essenziale tra questi due pilastri dell'esistenza umana.

L'esperienza prosegue con “Frammenti del Visibile”, una serie fotografica composta da cinque gigantografie in bianco e nero.

Queste opere ritraggono luoghi iconici del territorio vesuviano, trasformandoli in tracce evocative di una realtà più profonda e nascosta, invitando alla contemplazione e alla riflessione sulla bellezza e la storia del paesaggio locale.

Le suggestioni sonore sono affidate a “Confessio Sensuum” e “Vox Aquinatis”. Quest'ultima propone un dialogo immaginario e intimo tra una penitente e San Tommaso d’Aquino, un'esperienza che si sviluppa tra momenti di silenzio, componimenti in latino e musiche originali, creando un'atmosfera di profonda introspezione e spiritualità.

Conclude il percorso “Le Cinque Vie”, una serie di opere distribuite negli spazi sacri. Queste creazioni sono costituite da basi in pietra lavica, arricchite da ali metalliche e libri d’artista, che offrono una reinterpretazione visiva e narrativa delle celebri vie filosofiche tomiste, invitando il pubblico a un'ulteriore riflessione sui fondamenti del pensiero.

Promotori e collaborazioni

L'idea di “Schola Naturalis” nasce dalla visione del sindaco di Boscoreale, Pasquale Di Lauro. La realizzazione pratica del progetto è stata curata da Claudio Rodolfo Salerno e Luigi Buffone, entrambi membri dell’Istituto per la Diffusione delle Scienze Naturali. Un supporto fondamentale è stato fornito dal teologo Don Alessandro Valentino, che ha contribuito alla profondità dei contenuti.

L'iniziativa ha visto la collaborazione di un ampio team di professionisti, ciascuno con un ruolo chiave nel definire l'esperienza complessiva. Tra questi figurano Raffaele Riccardi per l'editing, Benedetto Longobardi Ruju per l'art direction, Stefano Piancastelli per la fotografia, Nicola Buono e Lino Monaco per le musiche originali.

I dialoghi sono stati curati da Anita Pagano e Ottavio Costa, mentre Felix Policastro ha contribuito con la sua arte e Dario Macellaro ha gestito l'organizzazione generale dell'evento.

L’Istituto per la Diffusione delle Scienze Naturali, fondato nel 1989 e con sede a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, è un'istituzione attiva nella promozione scientifica e artistica. La sua missione è la divulgazione culturale, con un focus particolare sul territorio vesuviano, attraverso l'organizzazione di eventi e la gestione di gallerie d'arte, consolidando il suo ruolo come punto di riferimento per la cultura locale.