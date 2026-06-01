A un anno dall'uscita dell'album Mediterraneo, certificato doppio platino, Bresh pubblica il 5 giugno in digitale Mediterraneo – Dopo il mare. La riedizione include le sedici tracce originali e diversi inediti: il singolo Da Dio (già in rotazione radiofonica), Introvabile e Serenamente con Juli. Artwork di Marco Giacobbe e Matteo Bonato, foto di Sam Gregg. Mediterraneo è rimasto costantemente nelle classifiche di vendita, raggiungendo la 9ª posizione.

Il singolo Da Dio, prodotto da Shune, segue Introvabile (prodotto con Rocco Biazzi e Juli). Il brano esplora l'accettazione degli imprevisti della vita, invitando ad arrendersi al caos.

Il videoclip di Da Dio, diretto da Simone Mariano, è online.

Bresh live: Genova e Roma

Bresh inaugura l'estate con quattro live a luglio (1, 3, 4, 5) al Porto Antico di Genova per Mare Nostrum. Questi concerti, tutti sold out nella sua città natale, confermano il forte legame con il territorio ligure e l'incontro coi fan.

Dopo Genova, il calendario prevede un'unica data a Roma il 10 luglio all'Auditorium Parco della Musica. Questa tappa sottolinea la crescente popolarità nazionale dell'artista, rafforzata dalla presenza nella Top 100 Album Fimi e dai tour europei (Parigi, Londra, Barcellona), consolidandone il posizionamento internazionale.

Mediterraneo: dal successo al repack

Mediterraneo, il terzo lavoro in studio di Bresh (pubblicato nel 2025), ha riscosso ampio consenso, ottenendo il doppio platino e rimanendo tra gli album più ascoltati.

La riedizione con inediti mantiene vivo l'interesse per il progetto.

Il successo live di Mediterraneo si è manifestato in date sold out in Italia e in un tour europeo. Le collaborazioni con artisti come Juli e produttori come Shune e Rocco Biazzi hanno definito il sound. Il Porto Antico di Genova si conferma centrale nell'itinerario artistico di Bresh.