La XXV edizione di Brividi d’Estate, la celebre rassegna che da un quarto di secolo anima l'estate napoletana, torna ad abitare il suggestivo Real Orto Botanico di Napoli. Dal 27 giugno al 2 agosto 2026, l'evento, promosso e co-finanziato dal Comune di Napoli nell’ambito della programmazione culturale 2026/2027, propone un ricco cartellone di spettacoli che intrecciano teatro, musica e letteratura. Il tema centrale di quest'anno è la vita che sorprende, cambia direzione, mette alla prova e insegna a ricominciare, un filo conduttore che lega ogni rappresentazione.

L'apertura della rassegna è fissata per sabato 27 giugno con "La grammatica di Dio", uno spettacolo ispirato all’opera di Stefano Benni, interpretato da Paolo Cresta e Rocco Zaccagnino. Si tratta di un sentito omaggio a uno degli autori più originali della letteratura italiana contemporanea, noto per la sua capacità di esplorare con la stessa intensità ironia, malinconia e tenerezza. Il giorno seguente, domenica 28 giugno, il palco del Real Orto Botanico ospiterà "Il cuore ha più stanze di un bordello", un adattamento dell'opera di Gabriel García Márquez, con Rosalba Di Girolamo e Rocco Zaccagnino, per la regia di Annamaria Russo.

Un cartellone tra grandi autori e partecipazione attiva

Il programma prosegue venerdì 3 luglio con il primo appuntamento de "La cena con delitto", un innovativo murder party che coinvolge attivamente il pubblico per tre ore in una vera e propria indagine teatrale.

Questo format interattivo tornerà anche il 10, 17 e 31 luglio. Il 4 e 5 luglio, gli spettatori potranno assistere a "L’eleganza del riccio", tratto dal celebre romanzo di Muriel Barbery, con Rosaria De Cicco, Nico Cilberti e Sabrina Bruno, sotto la regia di Annamaria Russo. Mercoledì 8 luglio sarà la volta di "Caivano Dream – Se puoi sognarlo devi farlo", scritto e interpretato da Fulvio Sacco insieme a Christian Giroso.

La conclusione della XXV edizione è affidata, sabato 1 e domenica 2 agosto, a "Processo a una strega", un testo di Annamaria Russo che vede in scena Marianita Carfora, Marco Palumbo, Sergio Del Prete, Andrea De Rosa, Federica Totaro e Alfredo Mundo. Ispirato agli atti autentici di un processo dell’Inquisizione, lo spettacolo propone una riflessione intensa e profondamente attuale sul pregiudizio, sulla paura e sulla violenza esercitata contro le donne.

Tutti gli spettacoli sono sapientemente ambientati tra gli alberi secolari e i sentieri immersi nel verde del Real Orto Botanico, offrendo al pubblico un'esperienza immersiva unica che fonde natura e arte in un'unica narrazione.

Brividi d’Estate: venticinque anni di cultura e innovazione

Da venticinque anni, Brividi d’Estate si conferma uno degli appuntamenti culturali più suggestivi e attesi dell’estate napoletana. La rassegna ha saputo costruire un rapporto profondo con il suo pubblico, trasformando il teatro in un’esperienza da vivere all’aria aperta, dove la natura diventa parte integrante della scena. Ogni edizione è un’occasione di incontro, emozione e riflessione condivisa, un progetto culturale consolidato che rinnova la propria vocazione.

I biglietti per gli spettacoli sono disponibili sul sito ufficiale de Il Pozzo e il Pendolo Teatro e tramite il circuito Etes. Per maggiori informazioni, è possibile contattare il numero 0815422088.

Il filo conduttore di questa edizione speciale, la vita che sorprende, cambia direzione, mette alla prova e insegna a ricominciare, si riflette in ogni rappresentazione, invitando gli spettatori a un percorso tra emozioni, storie e rinascite. Il Real Orto Botanico di Napoli si conferma così un luogo privilegiato dove arte, natura e partecipazione si incontrano armoniosamente, offrendo una stagione estiva ricca di appuntamenti indimenticabili.