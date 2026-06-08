Bruce Springsteen celebra le sue radici inaugurando, a pochi chilometri dalla storica boardwalk della Jersey Shore, un nuovo spazio dedicato alla musica americana. Il Bruce Springsteen Center for American Music aprirà ufficialmente il 13 giugno nel campus della Monmouth University di Long Branch, nel New Jersey.

"E' in New Jersey perche' vengo da qui, perche' vivo qui", ha dichiarato il cantante 76enne al New York Times alla vigilia dell'inaugurazione. La data non è stata scelta casualmente: coincide infatti con l'avvio delle celebrazioni ufficiali per il 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti dalla Gran Bretagna.

L'apertura del centro rappresenta anche un'alternativa culturale agli eventi organizzati a Washington dall'amministrazione del presidente Donald Trump, che prevedono una parata militare, un comizio e una serata di arti marziali alla Casa Bianca il 14 giugno, giorno dell'80° compleanno del tycoon. Il museo troverà spazio in una struttura da 50 milioni di dollari progettata dallo studio newyorkese CookFox.

Per Springsteen si tratta di un nuovo capitolo di una carriera straordinaria, costellata da centinaia di canzoni, migliaia di concerti, uno spettacolo a Broadway, un'autobiografia, un film biografico e la Medaglia Presidenziale della Libertà ricevuta nel 2016 dall'allora presidente Barack Obama.

Nonostante il suo nome campeggi sull'edificio, il centro non nasce come un tributo esclusivamente dedicato al Boss. Tra i numerosi cimeli esposti, oltre la metà appartengono infatti ad altri protagonisti della musica americana. Tra questi figurano uno smoking di Frank Sinatra, anch'egli originario del New Jersey, una chitarra di Johnny Cash, una tromba di Louis Armstrong e un costume di Lady Gaga.

Naturalmente non mancano gli oggetti simbolo della carriera di Springsteen, destinati ad attirare migliaia di fan: dalla giacca di pelle immortalata sulla copertina di "Born to Run" al celebre cappellino rosso visibile in "Born in the U.S.A.", fino alla Gibson acustica originale utilizzata per "Nebraska".

L'obiettivo del centro è raccontare l'evoluzione della musica statunitense e il continuo passaggio di influenze tra generazioni e generi diversi. "Mi considero un piccolo anello di una lunga catena", ha spiegato Springsteen. "Raccogli la bandiera e la porti avanti per un tratto di strada. Poi la consegni alla generazione successiva. Il centro racconta questo passaggio di testimone".

L'inaugurazione è stata preceduta da due giornate di concerti e incontri che hanno visto la partecipazione, oltre che dello stesso Springsteen, di artisti come Sheryl Crow, John Bon Jovi, Jackson Browne, Rosanne Cash, Public Enemy, Gary Clark Jr., Keb' Mo' e Valerie June. Gli ospiti hanno interpretato gratuitamente brani di alcune delle figure più rappresentative della musica americana, tra cui Woody Guthrie, Elvis Presley, Patsy Cline, Neil Young e lo stesso Springsteen.

Un'iniziativa che il Boss considera particolarmente significativa anche sul piano simbolico. "E' ciò che avrebbe dovuto essere organizzato per tutto il Paese, e che avrebbe meritato di svolgersi sul National Mall", ha detto polemicamente Bruce. "Per questo è bello che stia accadendo, comunque".