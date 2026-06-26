Lo scrittore turco Burhan Sönmez ha animato il dibattito letterario in Italia, ospite per una serie di incontri. Noto anche come presidente di PEN International, Sönmez ha sottolineato l'importanza della letteratura nella società, affermando che "ci ricorda che possiamo essere indipendenti". Gli eventi hanno attratto un pubblico interessato sia alle tematiche narrative sia al ruolo politico dello scrittore nei contesti di crisi internazionale.

Durante le presentazioni, Sönmez ha evidenziato come la libertà di espressione sia "continuamente messa in discussione" globalmente, anche nelle democrazie.

Ha sottolineato il potere della letteratura di affrontare il personale e il collettivo, configurandosi come spazio di resistenza e costruzione di un'identità autonoma. L'impegno di PEN International nella difesa della libertà di parola è stato ribadito: "la letteratura, in ogni epoca, ha rappresentato la volontà di non arrendersi all'oppressione".

Burhan Sönmez: opere e impegno civile

Nato ad Ankara, Burhan Sönmez si è formato in un contesto di forti tensioni politiche. I suoi romanzi, tradotti in diverse lingue e premiati a livello internazionale, esplorano la Turchia contemporanea, la memoria, il trauma collettivo e la resistenza civile. L'autore ha ribadito il valore dell'indipendenza spirituale e intellettuale come elemento centrale del suo lavoro creativo.

Tra i suoi libri più noti figurano "Istanbul Istanbul", bestseller europeo, "A est di Ankara", "La terra dei sussurri" e "Labirinto". Le sue opere esplorano temi come il senso di perdita e di esilio, e la capacità di reinventare la propria storia personale di fronte a sconvolgimenti sociali. Come presidente di PEN International, Sönmez ha guidato campagne a sostegno di autori perseguitati. La sua attività istituzionale si affianca alla produzione romanzesca, dove i temi dell'identità, della libertà e della resistenza civile prendono forma attraverso storie di individui schiacciati dalla storia ma capaci di reagire.

La sua presenza in Italia ha arricchito il dibattito sul ruolo attivo della letteratura nei contesti di conflitto. Ha ricordato come la narrazione possa essere uno strumento di emancipazione e di resistenza, fondamentale per la costruzione di una società più giusta e consapevole.