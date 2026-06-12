Il borgo di Caggiano è tra le possibili location per un film su Alan Lomax. Il celebre etnomusicologo statunitense, documentatore e valorizzatore di tradizioni popolari e musicali globali (con attenzione al Mezzogiorno d’Italia), è il soggetto della produzione. Nel giugno 2026, Caggiano ha ospitato un sopralluogo preliminare per valutarne l'idoneità quale ambientazione.

Al sopralluogo hanno partecipato figure di spicco: Sandro Bartolozzi (Clipper Media), il regista Gianfranco Pannone, Barbara Meleleo e Angelo Viggiano (Sirio Studios). Erano presenti anche il sindaco Modesto Lamattina e il vicesindaco Pasquale Lamattina, a dimostrazione dell'impegno delle istituzioni locali per il patrimonio storico e culturale di Caggiano.

Il progetto valorizza il legame tra il territorio e le tradizioni popolari, rafforzando la vocazione culturale del borgo. Il sindaco Modesto Lamattina: “Siamo orgogliosi per l’attenzione riservata da professionisti del mondo cinematografico nei confronti del patrimonio storico e culturale del nostro piccolo borgo”.

Caggiano: un set cinematografico in crescita

Il progetto su Alan Lomax è la seconda esperienza significativa per Caggiano nel settore audiovisivo in pochi mesi. Nel 2025, il borgo era già stato scelto come set per la produzione Rai “100 giorni. Il rapimento di Farouk Kassam”. Questa continuità evidenzia la crescente visibilità del borgo nel cinema italiano. Le riprese Rai hanno trasformato le vie e le piazze del centro storico di Caggiano in una cornice suggestiva, mostrando al pubblico televisivo la sua ricchezza paesaggistica e architettonica, rafforzando l'immagine di ambiente autentico per narrazioni audiovisive.

La considerazione di Caggiano come location per produzioni di rilievo testimonia la qualità del suo patrimonio storico e l'impegno dell'amministrazione locale nella promozione attiva del territorio tramite iniziative culturali e cinematografiche.

Il patrimonio storico e culturale di Caggiano

Situato tra le colline del Tanagro, nell’entroterra campano, Caggiano vanta un centro storico ricco di scorci antichi, chiese secolari, piazze e palazzi storici che hanno preservato l'identità del borgo. L'interesse di cinema e televisione per Caggiano deriva da questa peculiare autenticità, rendendolo cornice ideale per narrazioni di ogni epoca.

La valorizzazione delle tradizioni popolari, anche tramite la figura di Alan Lomax, conferma la vocazione di Caggiano quale riferimento culturale nel Vallo di Diano. Le produzioni audiovisive contribuiscono a rafforzare il ruolo del borgo tra i centri promotori di cultura, sostenendo la conservazione delle sue peculiarità storiche e la diffusione.