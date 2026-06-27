Il concerto di Loredana Bertè, atteso per il 28 giugno al Lazzaretto di Bergamo, è stato annullato a causa di un'ondata di caldo eccezionale. La decisione, definita dall'artista come l'“unica scelta seria e responsabile”, è maturata in accordo con il suo staff medico e il management. Le temperature attuali, considerate “eccezionali e anomale” e di “un'intensità che non si registrava da anni”, avrebbero infatti messo concretamente a rischio la sua salute, rendendo la scelta “non discutibile”.

L'artista ha voluto comunicare personalmente la notizia ai suoi fan, sottolineando la difficoltà di tale determinazione: “Fermarmi è la cosa più difficile per me che vivo per stare sul palco con voi, ma è anche l'unica scelta seria e responsabile, e la prendo con la massima fermezza”.

Ha inoltre fornito dettagli sulle modalità di rimborso dei biglietti. Per chi ha acquistato online, il rimborso avverrà in automatico. Coloro che hanno comprato i biglietti presso un punto vendita Ticketone potranno richiederlo tramite il sito www.rimborsi-ticketone.it entro il 15 luglio. Bertè ha concluso il suo messaggio ringraziando il pubblico “per l'affetto e la pazienza di sempre”.

Il Lazzaretto di Bergamo: un polo culturale estivo

Il Lazzaretto di Bergamo, edificio storico di grande rilevanza, è una sede consolidata per manifestazioni culturali, musicali e artistiche, in particolare durante la stagione estiva. Negli ultimi anni, la struttura ha ospitato una programmazione ricca di concerti, spettacoli e iniziative, affermandosi come uno dei poli culturali più attivi della città.

L'annullamento del concerto di Loredana Bertè evidenzia una crescente attenzione verso la sicurezza di artisti e spettatori, specialmente in presenza di ondate di calore. Il complesso rappresenta un importante elemento del patrimonio architettonico cittadino, sede da anni di festival estivi e concerti all'aperto, arricchendo l'offerta culturale di Bergamo.

Loredana Bertè: carriera e priorità

Loredana Bertè è riconosciuta come una delle voci più distintive del panorama musicale italiano. La sua lunga carriera, costellata di successi e riconoscimenti, la rende una delle principali interpreti della musica pop e rock nazionale. Anche in questa circostanza, Bertè ha ribadito il suo profondo legame con il pubblico, dichiarando di “vivere per stare sul palco” e sottolineando la difficoltà di sospendere lo spettacolo.

La gestione degli eventi musicali in Italia pone sempre più al centro l'attenzione alla salute degli artisti e l'adattamento alle condizioni climatiche. Sebbene il concerto a Bergamo fosse una tappa significativa nel suo calendario estivo, la cantante ha scelto di dare priorità al benessere personale e collettivo.