Mentre l’Italia e l’Europa affrontano un’ondata di calore con temperature record e allarmi per i danni alle colture, Demeter Italia evidenzia la straordinaria capacità dei suoli biodinamici di trattenere acqua. L’associazione, punto di riferimento per l’agricoltura biodinamica, dichiara che questi terreni possono conservare una quantità d’acqua fino a venti volte superiore rispetto a quelli poveri di sostanza organica, offrendo una risposta scientificamente fondata alla sfida climatica. La gestione biodinamica, tramite compost, sovesci multispecie e preparati specifici come il 500, sviluppa strutture ricche di humus che agiscono come una spugna, assorbendo e immagazzinando l’acqua per renderla accessibile alle colture nei periodi siccitosi.

Tale capacità è supportata da oltre quarantacinque anni di ricerca internazionale.

Evidenze scientifiche e resilienza del suolo

A conferma, Demeter Italia cita lo studio Dok Trial, condotto in Svizzera da Fibl e Agroscope dal 1978 e documentato in oltre 130 pubblicazioni. La ricerca dimostra che i suoli gestiti biodinamicamente presentano maggiore stabilità degli aggregati, più elevato carbonio organico e intensa attività microbica. Queste caratteristiche migliorano la struttura del terreno, favorendo l’infiltrazione dell’acqua e aumentandone la disponibilità idrica per le piante in periodi di scarsità. Il ruolo del suolo nella regolazione microclimatica e idrica è cruciale: ogni incremento dell’1% nella sostanza organica permette a un ettaro di trattenere circa 250.000 litri d’acqua in più, fattore determinante per l’adattamento alle ondate di calore estreme in Europa.

Degrado del suolo e necessità di ripristino

Con l’Italia che affronta un aggravamento della crisi climatica, con città in allerta rossa e crescente impermeabilizzazione del territorio, il dibattito internazionale si concentra sulla salute dei suoli. Il movimento Save Soil evidenzia come il degrado e la cementificazione dei terreni riducano la capacità naturale di raffreddamento, intensificando le alte temperature. La perdita di vegetazione e la desertificazione, che interessano circa un quarto dei suoli dell’Europa meridionale, aggravano la stabilità idrica e climatica. Rico Rau, analista politico, afferma: “abbiamo trascurato il sistema naturale di raffreddamento del suolo, che abbiamo progressivamente distrutto”.

Il ripristino della fertilità e dell’organicità è quindi considerato dal movimento Save Soil essenziale per restituire al suolo il suo ruolo di regolatore idrico e climatico.

Alla luce di questi dati, Demeter Italia invita a promuovere un’agricoltura che investa sull’arricchimento della sostanza organica e sulla gestione sostenibile dei suoli. In un contesto di crisi idrica e ondate di calore, la pratica biodinamica si configura come strategia resiliente e documentata, cruciale per la tutela delle colture e il futuro ambientale del territorio.