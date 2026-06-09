È stato avviato il percorso ufficiale per la candidatura dell’Arte della Calzatura Italiana nella prestigiosa Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco. L’iniziativa, promossa dal Comitato Promotore di Assocalzaturifici e guidata da Giovanna Ceolini, vede il coinvolgimento di Museimpresa, Cercal e del Politecnico Calzaturiero. L’obiettivo primario è riconoscere, valorizzare e tramandare alle future generazioni una delle più significative espressioni del Made in Italy. Il progetto gode del sostegno diretto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che l’11 giugno ospiterà, presso il Salone degli Arazzi, l’ufficializzazione del comitato promotore dedicato alla salvaguardia e alla valorizzazione di questa antica arte.

La proposta di candidatura mira a evidenziare come la manifattura calzaturiera italiana rappresenti non solo una filiera d’eccellenza riconosciuta globalmente, ma un vero e proprio patrimonio culturale vivo. Questo si è costruito nel tempo grazie al lavoro, alle competenze e alla passione di generazioni di imprenditori, artigiani, tecnici e designer. Come sottolineato da Giovanna Ceolini, presidente di Assocalzaturifici, l’intento è «riconoscere e valorizzare un patrimonio che appartiene all’intero Paese». Un eventuale successo della candidatura renderebbe l’arte della calzatura italiana la prima al mondo a ottenere tale riconoscimento Unesco, in quanto finora i premi sono stati conferiti esclusivamente a tradizioni legate alle produzioni tessili.

Collaborazione strategica per la tutela dell'arte calzaturiera

Questa proposta di candidatura scaturisce da una profonda collaborazione tra il mondo dell’impresa, della formazione e della cultura. Assocalzaturifici, insieme a Museimpresa, Cercal e al Politecnico Calzaturiero, si impegna attivamente nella tutela e nella trasmissione di conoscenze pratiche, linguaggi specifici, tecniche manifatturiere, processi produttivi e valori professionali che si sono evoluti e tramandati di generazione in generazione. Il ruolo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è fondamentale, poiché assicura una prospettiva nazionale e sistemica, essenziale per salvaguardare sia l’aspetto produttivo sia l’identità culturale intrinseca ai distretti territoriali italiani dedicati alla calzatura.

La giornata inaugurale, prevista per l’11 giugno nel suggestivo Salone degli Arazzi, sarà ricca di incontri e panel che vedranno protagonisti istituzioni, esponenti del mondo imprenditoriale, fondazioni e realtà formative. Oltre alla presentazione ufficiale del comitato promotore, l’agenda prevede una sessione cruciale incentrata sull’interazione tra scuole e imprese, volta a garantire il ricambio generazionale nel settore. Seguirà una tavola rotonda dedicata all’approfondimento del valore culturale della tradizione artigianale italiana. Tra i partecipanti attesi, spiccano rappresentanti del Ministero dell’Istruzione e autorevoli esperti dei settori cultura, design e manifattura.

L'eccellenza calzaturiera: tra saperi, identità e innovazione

La candidatura si prefigge di illuminare la specificità territoriale delle tradizioni calzaturiere italiane, la continua trasmissione delle competenze artigianali e creative e l’armonioso connubio tra innovazione e la meticolosa cura per l’eredità manuale. Fare scarpe in Italia trascende la mera produzione: significa custodire un sapere distintivo profondamente radicato nelle comunità, un sapere che ha plasmato l’identità manifatturiera nazionale e consolidato il Made in Italy come sinonimo di eccellenza globale. Il progetto Unesco mira a tutelare questo inestimabile patrimonio immateriale, valorizzando processi storici, tecniche consolidate e valori condivisi.

Gli organizzatori intendono altresì promuovere un rinnovamento generazionale che rafforzi il legame tra formazione e mondo del lavoro, incentivando parallelamente un’innovazione sostenibile che rispetti e preservi il valore storico dell’artigianato.

L’iter per il riconoscimento Unesco richiederà un’accurata raccolta di documentazione tecnica e un costante confronto con enti culturali sia nazionali che internazionali. Attraverso questo percorso, l’arte della calzatura italiana si propone di affermarsi come un modello globale per la tutela delle competenze produttive e culturali, portando un beneficio tangibile all’intero Paese e alle sue floride comunità manifatturiere.