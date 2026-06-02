La Campania celebra e valorizza l'antica pratica della transumanza con una nuova iniziativa editoriale. Presentata il 2 giugno 2026, una collana di libri esplora storia, tradizioni e futuro di questa migrazione stagionale di pastori e greggi, focalizzandosi sui pascoli e i territori campani coinvolti.

Nata dalla sinergia tra enti locali, associazioni culturali e studiosi, l'iniziativa mira a preservare e tramandare la memoria di una pratica che ha profondamente plasmato l'identità delle comunità rurali. I volumi offrono un quadro ricco e dettagliato attraverso testimonianze, fotografie d'epoca, racconti e approfondimenti storici sulla vita dei pastori e l'importanza dei pascoli nella gestione del territorio.

L'iniziativa editoriale e i suoi contenuti

La collana si articola in diversi volumi, ciascuno dedicato a un aspetto specifico della transumanza: dalle rotte tradizionali ai mestieri legati alla pastorizia, fino alle trasformazioni degli ultimi decenni. Gli autori, esperti e appassionati di storia locale, hanno raccolto materiali inediti e interviste ai protagonisti, documentando un patrimonio immateriale riconosciuto anche dall'UNESCO.

Durante la presentazione, i promotori hanno evidenziato come la transumanza non sia solo una tradizione secolare, ma anche un esemplare modello di gestione sostenibile delle risorse naturali. È stato sottolineato che "la memoria della transumanza è un ponte tra passato e futuro", enfatizzando il valore educativo e culturale del progetto.

La transumanza: un patrimonio riconosciuto

La transumanza ha ottenuto nel 2019 il prestigioso riconoscimento di patrimonio culturale immateriale dell'umanità dall'UNESCO. Questa pratica millenaria, ancora viva in alcune regioni dell'Italia centro-meridionale, consiste nello spostamento stagionale dei greggi lungo antichi percorsi, noti come tratturi. In Campania, i tratturi costituiscono una parte essenziale del paesaggio rurale e rappresentano un forte elemento identitario per le comunità locali.

Questa iniziativa editoriale si inserisce in un più ampio impegno per la tutela e la valorizzazione delle tradizioni rurali. L'obiettivo è promuovere la conoscenza della transumanza tra le nuove generazioni e favorire la conservazione delle pratiche pastorali.

I promotori auspicano che la pubblicazione di questi volumi contribuisca a mantenere viva la memoria di un patrimonio culturale che continua a influenzare profondamente il territorio e le sue comunità.