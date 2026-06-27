Caparezza è tornato sul palco con un concerto memorabile all’Ippodromo delle Capannelle di Roma, tappa inaugurale del suo Orbit Orbit Tour estivo. L’artista ha affrontato il pubblico dopo un periodo difficile segnato da problemi di acufene, trasformando la serata in un momento di profonda rinascita personale e artistica.

Un ritorno scenografico carico di emozione

L'Ippodromo delle Capannelle ha visto un pubblico gremito, con migliaia di fan che hanno accolto Caparezza con entusiasmo. Lo show ha saputo unire musica e teatro, con scenografie galattiche che hanno trasformato il palco in un universo fantastico.

Vulcani, lune, alieni e occhi orwelliani hanno accompagnato le canzoni, rendendo l’esperienza visiva intensa e immersiva.

Le canzoni hanno alternato momenti di riflessione e di energia: "Pathosfera" ha creato un’atmosfera intima e commovente, mentre la sequenza di "Vengo dalla luna" e "Abiura di me" ha scatenato il pogo tra il pubblico, in una serata calda e vibrante.

Il racconto di una rinascita tra musica e solidarietà

Caparezza ha condiviso con il pubblico il suo percorso personale, segnato dalla paura di perdere l’udito e dalla necessità di rifugiarsi nella creatività. Il suo album Orbit Orbit, pubblicato nel novembre del 2025 dopo quattro anni di assenza, ha rappresentato per lui una rinascita, un modo per ritrovare sé stesso attraverso la musica e il fumetto.

Durante il concerto, l’artista ha invitato un fumettista sul palco per disegnare dal vivo una tavola destinata all’asta di Emergency, un gesto che ha unito arte, solidarietà e spettacolo. La serata si è chiusa con "Vieni a ballare in Puglia", un brano simbolo della sua carriera, cantato con intensità e partecipazione emotiva.

Un legame autentico tra artista e pubblico

Il concerto ha confermato Caparezza come un artista capace di fondere musica, teatro e riflessione sociale. Sul palco, ha mostrato una simpatia autentica, scherzando con il pubblico e creando un’atmosfera familiare. Le sue canzoni, dense di significato, hanno saputo parlare a chi lo ascoltava, trasformando ogni nota in un ponte tra l’artista e il suo pubblico.

Il ritorno di Caparezza non è stato solo un concerto: è stato un racconto condiviso, un viaggio tra dolore, creatività e speranza, che ha trovato nel palcoscenico il suo luogo ideale.