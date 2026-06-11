Il Museo e Real Bosco di Capodimonte ha inaugurato la sua nuova Galleria delle Porcellane, un'esposizione permanente in sedici sale. L'evento presenta oltre 1.500 pezzi, selezionati da un nucleo di 7.000 opere, dalla manifattura borbonica (1743) alle acquisizioni attuali, per uno spaccato della porcellana napoletana.

Il direttore Eike Schmidt, con il sindaco Gaetano Manfredi, ha evidenziato l'unicità dell'esposizione: “Per la prima volta le straordinarie raccolte di porcellana di Capodimonte sono visibili al pubblico in una grandiosa esposizione”.

Schmidt ha descritto l'iniziativa come un'"esperienza immersiva", con volte decorate, mobili preziosi e oggetti rari. L'allestimento, ideato dal designer italiano Federico Forquet, conferisce fascino ed eleganza al percorso, valorizzando patrimonio e contesto.

Capolavori e legami europei

Tra i pezzi di punta: il salottino di porcellana di Maria Amalia, servizi reali e la “Caduta dei Giganti”. Il percorso evidenzia i rapporti con le corti europee, con esemplari di Meissen. Nuove acquisizioni, come l'opera in porcellana biscuit di Diego Cibelli “Beata Fragilità del Bosco Amato”, arricchiscono il dialogo classico e innovativo.

I lavori sono stati possibili grazie a un investimento di 1,8 milioni di euro (1,1 milioni dal Ministero della Cultura e 700mila da privati e mecenati).

Il progetto si avvale della collaborazione con Scabec, Campania Artecard e Fondazione Tridama. Audioguida e catalogo disponibili.

Sinergie museali: Capodimonte e MANN

La nuova Galleria si inserisce nella valorizzazione delle collezioni. Una recente iniziativa ha visto il Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN) e Capodimonte collaborare, esponendo nell’atrio del MANN la statua di Artemide Efesia accanto a “Il Sacrificio a Diana d'Efeso”. Ha evidenziato il legame tra porcellane napoletane e collezioni storiche. Le collezioni, unite al MANN fino al 1957, oggi dialogano, offrendo accesso continuo a una delle raccolte più importanti al mondo. Il direttore Schmidt ha ribadito l'obiettivo di restituire valore e visibilità a questo autentico "tesoro identitario" partenopeo, rafforzando il ruolo internazionale di Capodimonte.