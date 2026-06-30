La Cappella Brancacci, situata all'interno della chiesa di Santa Maria del Carmine a Firenze, introduce nuove soluzioni per rendere la visita agli affreschi di Masaccio, Masolino e Filippino Lippi ancora più inclusiva e confortevole. Da martedì 2 luglio 2026, i visitatori potranno usufruire di sedute ergonomiche e di un innovativo pannello tattile-multisensoriale, strumenti pensati per migliorare l'accessibilità e l'esperienza di visita, soprattutto per persone con disabilità motorie o sensoriali.

La cappella, celebre per il ciclo di affreschi realizzato tra il 1424 e il 1480 e considerata uno dei capolavori del Rinascimento, accoglie ogni anno numerosi visitatori da tutto il mondo.

Con le nuove sedute, gli ospiti avranno la possibilità di sostare più comodamente davanti alle opere, mentre il pannello offre un'esperienza interattiva che permette di esplorare i dettagli delle pitture anche tramite il tatto. Il progetto è stato sviluppato grazie alla collaborazione tra l'Opera di Santa Maria del Carmine, il Comune di Firenze e la Fondazione CR Firenze. L'iniziativa si inserisce in un programma più ampio di valorizzazione e tutela della cappella, come sottolineato dagli organizzatori: “Si tratta di un passo significativo per garantire la massima fruibilità di un patrimonio universale”.

Innovazione e accessibilità per il patrimonio culturale

Oltre alle sedute ergonomiche, posizionate in punti strategici della cappella, il nuovo pannello tattile-multisensoriale è stato concepito per permettere anche alle persone non vedenti o ipovedenti di percepire i volumi e i dettagli pittorici degli affreschi.

Realizzato grazie al supporto di specialisti in accessibilità museale, il pannello fornisce una mappa tattile dell’opera, accompagnata da informazioni audio e didattiche. Questo intervento risponde ai nuovi standard di inclusione nei musei storici italiani e si pone come modello per ulteriori progetti di accessibilità a livello nazionale.

L’accoglienza per i visitatori viene resa dunque più attenta e personalizzata, contribuendo a rafforzare il legame tra cittadinanza e patrimonio culturale. L’attenzione all’ergonomia e all’accessibilità conferma l’impegno costante degli enti promotori a favore di una cultura aperta a tutti, rispettando la delicatezza e il valore storico della cappella.

La storia e i capolavori della Cappella Brancacci

La Cappella Brancacci deve la sua fama agli straordinari affreschi rinascimentali commissionati dalla famiglia Brancacci e iniziati da Masolino e Masaccio tra il 1424 e il 1427, per essere poi completati da Filippino Lippi nel 1480. Il ciclo, che racconta episodi della vita di San Pietro, rappresenta uno dei momenti più alti della pittura occidentale grazie all’innovazione prospettica, all’uso della luce e alla straordinaria resa espressiva delle figure. Tra le scene più note si ricordano la "Cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso terrestre" e "Il pagamento del tributo".

Sita nel quartiere Oltrarno a Firenze, la cappella è spesso definita la "Cappella Sistina del primo Rinascimento" e costituisce una meta obbligata per studiosi e appassionati d’arte. Gli interventi di restauro e valorizzazione, come quello attuale, sono parte di un percorso continuo che ha reso la Cappella Brancacci uno dei luoghi simbolo della storia dell’arte europea.