Il Teatro alla Scala di Milano ha inaugurato l'8 giugno 2026 una nuova produzione di Carmen, con la regia di Damiano Michieletto e la direzione di Myung-Whun Chung. Il debutto ha segnato l'esordio di Chung come direttore musicale designato, accolto da undici minuti di applausi. La serata è stata ricca di emozioni, ma anche di tensioni: contestazioni all'allestimento e lanci di volantini contro i rincari hanno animato il loggione.

Questa coproduzione internazionale (con Royal Opera House e Teatro Real) trasporta l'opera di Bizet in una periferia spagnola tra la fine del franchismo e gli anni Settanta-Ottanta.

L'ambientazione realistica vede Don José (Vittorio Grigolo) come agente di polizia locale e Carmen (Clémentine Margaine) operaia e ballerina di flamenco. La figura muta della madre di Don José, un'aggiunta di Michieletto, accentua il destino ineluttabile. Anche il torero Escamillo (Giorgi Manoshvili) si presenta con un mix di abiti moderni e tradizionali.

L'allestimento scenico e la visione registica

L'allestimento di Michieletto reinterpreta Carmen in chiave contemporanea, preservandone la forza drammatica. Le scenografie di Paolo Fantini, le luci di Alessandro Carletti e i costumi di Carla Teti evocano l'atmosfera della Spagna della transizione democratica. Tuttavia, alcune scelte stilistiche hanno generato divisioni nel pubblico, con "buu" alla regia e critiche sui costumi, specialmente quelli delle protagoniste.

Il destino implacabile si manifesta nella figura muta della madre di Don José, un'aggiunta registica che rafforza la lettura contemporanea. Micaela (Natalia Tanashi) tenta di ricucire il legame tra madre e figlio. Questo elemento, insieme alle scene finali che evidenziano i temi della libertà e della violenza di genere, riflette i fatti di cronaca attuali, ponendo l'accento sul femminicidio e i risvolti sociali della vicenda.

Direzione musicale, cast e accoglienza

La direzione musicale di Myung-Whun Chung, elogiata per intensità e coinvolgimento, conferma il maestro sudcoreano come figura centrale per il futuro del Teatro alla Scala. Il pubblico ha celebrato calorosamente la sua performance, il cast principale e il Coro diretto da Alberto Malazzi.

Apprezzato anche il coro di voci bianche, sotto la guida di Brunella Clerici, che ha arricchito il tessuto musicale.

L'allestimento milanese mira a coinvolgere il pubblico su temi attuali, offrendo una lettura sociale della storia di Carmen, inclusa la riflessione sul femminicidio. Nonostante le contestazioni, Damiano Michieletto ha ricevuto anche numerosi applausi, riproponendo quella divisione tra sostenitori e critici già riscontrata in suoi precedenti lavori, come il "Ballo in maschera" del 2013.

Questa produzione segna un momento importante per la stagione scaligera, anticipando la prossima collaborazione tra Chung e Michieletto il 7 dicembre 2026 per la nuova produzione di "Otello" di Giuseppe Verdi. L'evento si inserisce nel contesto di apertura e dialogo del Teatro alla Scala con i grandi teatri europei, valorizzando la tradizione lirica con uno sguardo attento al contemporaneo.