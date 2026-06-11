Il Festival della Fotografia Etica di Lodi si appresta ad aprire la sua sedicesima edizione, in programma dal 26 settembre al 25 ottobre. L'evento si conferma un punto di riferimento nazionale per il fotogiornalismo, ponendo al centro il World Report Award – Documenting Humanity. Questo riconoscimento, unico nel suo genere in Italia, è dedicato agli autori che, attraverso l'obiettivo, narrano le grandi crisi umanitarie e le trasformazioni ambientali del nostro tempo. La giuria ha selezionato i vincitori tra un'impressionante mole di oltre 1.200 lavori, inviati da più di 1.000 fotografi provenienti da 80 Paesi diversi.

Nella prestigiosa sezione Master, il premio di 8.000 euro è stato assegnato a Carol Guzy per il suo reportage "ICE – Broken Families". Questo lavoro offre una testimonianza toccante delle deportazioni di massa avviate dall’amministrazione Trump tra giugno e dicembre 2025. Per la sezione Spotlight, il riconoscimento di 4.000 euro è andato a Chinky Shukla con il progetto "When Buddha Stopped Smiling", che esplora la resilienza delle comunità desertiche del Rajasthan, confrontate con le conseguenze dei test nucleari indiani del 1974 e 1998.

I premi nelle altre categorie del World Report Award

Tra gli altri importanti riconoscimenti, spicca il reportage di Abdulmonam Eassa, "Sudan War, a Nation Trapped", vincitore della categoria Short Story con un premio di 3.000 euro.

Il suo lavoro documenta la devastante guerra civile esplosa in Sudan nel 2023, evidenziando la profonda portata umanitaria del conflitto. Per la sezione Student, Mashruk Ahmed si è distinto con "Broken Promises: July of Memory", un racconto sulle conseguenze dell’insurrezione studentesca del luglio 2024 in Bangladesh e sulla lotta per la giustizia intrapresa dalle famiglie delle vittime, premiato con 2.000 euro. La categoria Single Shot ha visto trionfare Gianluca Panella, che ha ricevuto 2.000 euro per l’immagine "Boy with kippah", capace di catturare l’atmosfera carica d’attesa per la liberazione degli ostaggi ancora detenuti a Gaza, a seguito degli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023.

Quest’anno, il festival ha inoltre inaugurato una significativa collaborazione con la S.I.

Newhouse School Of Public Communications di Syracuse, dando vita ai premi "The Alexia". Nell'ambito della sezione Spotlight, Carlos Folgoso Sueiro ha ottenuto uno speciale riconoscimento di 1.000 euro per "Alén do Lago (Beyond The Lake)", un'epopea contemporanea che narra le ferite ambientali e sociali della Galizia. Parallelamente, nella sezione Student, Jubair Ahmed Arnob è stato premiato con 500 euro per "The Place Where I Used To Play…", un'indagine visiva sull’impatto dell’urbanizzazione a Dhaka e sulla progressiva perdita di memoria collettiva delle comunità locali.

L'importanza e la risonanza internazionale dei reportage premiati

Tutti i reportage premiati saranno esposti in una sezione tematica dedicata durante il Festival della Fotografia Etica, offrendo al pubblico un'opportunità unica di approfondire storie di stringente attualità internazionale.

L'ampia partecipazione, con 1.200 lavori da oltre 80 Paesi, sottolinea il valore globale e l'attrattiva dell'iniziativa. Tra le iniziative collaterali, i 40 lavori selezionati nella categoria Single Shot saranno proiettati durante il festival, contribuendo a un racconto corale e visivo degli eventi contemporanei.

Fondato nel 2010, il Festival della Fotografia Etica di Lodi si dedica annualmente alla promozione del fotogiornalismo di rilievo sociale, spesso portando alla luce tematiche meno esplorate dai grandi media. Nel corso degli anni, la manifestazione ha consolidato la propria identità nel panorama europeo delle iniziative culturali dedicate all’immagine documentaria, stringendo collaborazioni con istituzioni accademiche internazionali e diventando un punto d'incontro fondamentale per autori, pubblico e professionisti del settore.