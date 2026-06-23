Sculture di sabbia, spettacoli di strada, musica, comicità ed enogastronomia: torna Areneide, il festival in programma dal 2 al 5 luglio a Casal Velino Marina (Salerno), giunto alla sua quarta edizione.

L’evento vedrà la partecipazione degli artisti spagnoli Sergi Ramirez e Montserrat Cuesta, impegnati nella realizzazione di installazioni artistiche sulla spiaggia, che resteranno visibili per tutta l’estate.

Arte sulla sabbia e laboratori per bambini

Le opere saranno realizzate dagli artisti del collettivo “Arenas Posibles” e affiancate dai lavori creati dai bambini durante i laboratori di sand art organizzati nell’ambito del festival.

La manifestazione è promossa dalla Pro Loco Marina di Casal Velino con il patrocinio della Regione Campania, della Camera di Commercio di Salerno, del Comune di Casal Velino e del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, in collaborazione con Confesercenti Salerno.

Street art, musica e comicità

Il programma prevede spettacoli di artisti di strada nelle serate del 3 e 4 luglio tra Piazza Marconi e il Lungomare Speranza.

Confermata la presenza dei Moruga Drum, mentre il palco ospiterà anche le Frontiere Antimusicali venerdì 3 luglio e il format musicale “Obsession” sabato 4 luglio.

Il gran finale con Daniele Ciniglio

La chiusura del festival, domenica 5 luglio, sarà affidata allo stand up show “La mia Routine” di Daniele Ciniglio, seguito dal concerto dei Tarantanobes.

In contemporanea tornerà anche “Gusto Italia in Tour”, evento dedicato all’enogastronomia e all’artigianato provenienti da diverse regioni italiane.

Secondo il presidente della Pro Loco Marina di Casal Velino, Marco Penza, il festival continua a crescere grazie all’impegno dei giovani del territorio e alla collaborazione delle realtà locali.