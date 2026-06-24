È stato pubblicato il saggio "Uniti per la vita. Storie di simbiosi e cooperazione" di Maurizio Casiraghi e Telmo Pievani, edito da Raffaello Cortina Editore. Il volume esplora il fondamentale tema della simbiosi nel regno animale e vegetale, evidenziando come la cooperazione sia una regola universale e non un'eccezione nello sviluppo della vita sul nostro pianeta. L'opera si inserisce nella collana di divulgazione scientifica, proponendo una visione aggiornata delle più recenti scoperte nel campo dell'evoluzione biologica e della biologia evolutiva.

Casiraghi, biologo ed evoluzionista, e Pievani, filosofo della scienza, adottano un approccio multidisciplinare per raccontare affascinanti casi di simbiosi. Dalle complesse relazioni tra licheni, funghi e piante, fino alle simbiosi essenziali come quella tra l'uomo e i microbi, il libro dimostra che la vita sulla Terra si fonda su equilibri complessi e benefici reciproci tra le specie. Questo approccio smantella la visione riduttiva che ha spesso privilegiato la competizione come unica forza motrice dell'evoluzione. Gli autori affermano: “Siamo circondati da storie di organismi diversi che hanno unito i loro destini, spesso in modo sorprendente. La simbiosi non è l’eccezione, ma una regola universale della vita”.

La cooperazione come motore dell'evoluzione

"Uniti per la vita" si distingue per la sua capacità di rendere accessibili al grande pubblico concetti scientifici complessi. Casiraghi e Pievani guidano il lettore attraverso esempi tratti da diversi ambiti naturali, utilizzando uno stile narrativo rigoroso e coinvolgente. Il testo rafforza l'idea che la cooperazione sia uno dei principali motori dell’evoluzione, ponendo l'accento su come lo studio delle interazioni tra specie sia oggi cruciale per la ricerca biomedica contemporanea.

Il volume presenta numerosi episodi illustrativi, tra cui le simbiosi tra microrganismi e insetti, quelle tra piante e funghi micorrizici, e la reciproca dipendenza tra esseri umani e il proprio microbiota.

Ogni capitolo è arricchito da schede di approfondimento che presentano dati recenti sulle scoperte in materia di simbiosi. Gli autori propongono una nuova interpretazione del mondo vivente che “mette la cooperazione sullo stesso piano della selezione naturale”, invitando a ripensare l'enfasi tradizionale sulla competitività.

I profili degli autori e il contesto scientifico

Maurizio Casiraghi è docente di Zoologia e direttore del Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze presso l’Università di Milano-Bicocca, noto per il suo impegno nella divulgazione scientifica. Telmo Pievani è professore ordinario di Filosofia delle scienze biologiche presso l’Università di Padova, riconosciuto per il suo significativo contributo alla comunicazione della scienza in Italia.

Entrambi hanno già collaborato in passato su tematiche legate all'evoluzione, all'origine della vita e alle relazioni collaborative tra organismi.

Il saggio rappresenta un punto di incontro tra diverse discipline scientifiche: biologia evolutiva, etologia, microbiologia e filosofia della scienza. Il libro si allinea alle più recenti ricerche che evidenziano la complessità delle interazioni biologiche e la centralità delle relazioni simbiotiche nell'evoluzione di molte specie. La scelta di includere "side stories" e approfondimenti tecnici è pensata per coinvolgere lettori con diversi livelli di familiarità scientifica, offrendo sia una lettura piacevole che uno strumento di consultazione aggiornato.