La direzione del Festival Salerno Letteratura ha fornito chiarimenti in merito all'esclusione di Erri De Luca dalla prolusione inaugurale dell’edizione 2026. La decisione è maturata a seguito delle recenti dichiarazioni dello scrittore su Israele, il sionismo e il suo rifiuto di utilizzare il termine “genocidio” in riferimento alla situazione a Gaza.

Paolo Di Paolo, condirettore artistico del festival insieme a Gennaro Carillo, ha condiviso una riflessione approfondita sui social, evidenziando come l’intervista di De Luca, ripresa dal Foglio, abbia generato disagio e imbarazzo tra gli organizzatori.

Di Paolo ha specificato: “L’intervista di De Luca ripresa dal Foglio sul sionismo e su Gaza ha turbato noi come molti, ci ha spiazzato e messo in imbarazzo”. Sottolineando la solennità e il significato della prolusione come momento culminante di ogni edizione, Di Paolo ha aggiunto di aver iniziato a lavorare all'intervento di De Luca, ispirato dal verso di Alfonso Gatto: “Il cuore desto avrà parole”. Tuttavia, l'intervista ha nuovamente creato spiazzamento e imbarazzo.

Il confronto interno al gruppo di lavoro del festival ha condotto alla scelta di non includere De Luca nella cerimonia di apertura. L'obiettivo era evitare un clima surreale e non ignorare questioni di tale rilevanza, specialmente dopo il coinvolgimento dello scrittore in dichiarazioni percepite come divisive riguardo alla situazione in Palestina e a Gaza.

“Non era facile fare finta di nulla”, ha affermato Di Paolo, rimarcando la responsabilità condivisa della decisione, non influenzata da pressioni esterne. Gennaro Carillo, l’altro direttore artistico, ha ribadito l'importanza della prolusione, tradizionalmente affidata a figure di spicco come Raffaele La Capria, Eva Cantarella, Domenico Starnone e Melania Mazzucco, e quest'anno destinata proprio a Erri De Luca.

Reazioni e impatto sul mondo culturale

La scelta del Festival Salerno Letteratura ha provocato immediate ripercussioni nel mondo culturale. Diversi scrittori, tra cui Roberto Cotroneo, Paolo Flores d’Arcais e Marco Lodoli, hanno annunciato la loro defezione dal festival in segno di solidarietà con De Luca.

Altri esponenti della cultura, come Maurizio de Giovanni, Marino Niola e Sabrina Efionayi, pur esprimendo critiche verso alcune posizioni di De Luca, hanno difeso il valore del confronto culturale e sollevato dubbi sulle esclusioni basate su opinioni personali.

Gennaro Carillo ha denunciato attacchi ritenuti “inaccettabili” al festival, sostenendo che “la vera censura la sta subendo il festival”. Gli organizzatori hanno inoltre precisato di aver proposto a De Luca di partecipare a una sezione meno centrale dell'evento, ma lo scrittore ha declinato l'offerta per motivi personali.

Il Festival Salerno Letteratura: storia e significato

Il Festival Salerno Letteratura, istituito nel 2013, si è affermato come uno degli appuntamenti culturali più significativi del Sud Italia.

Il suo programma annuale, che si svolge nel centro storico, comprende incontri, prolusioni, presentazioni e dialoghi, coinvolgendo numerosi ospiti tra scrittori, studiosi, intellettuali e volontari. La prolusione di apertura, affidata a personalità di rilievo nazionale, rappresenta il momento simbolico che inaugura ufficialmente l'edizione, definendone la cifra tematica e valoriale.

Nel corso delle sue edizioni, il festival si è distinto per il suo dibattito culturale plurale, l'attenzione alle grandi questioni di attualità e la capacità di integrare diverse espressioni letterarie. Oltre a essere un evento culturale, Salerno Letteratura valorizza il territorio e promuove la partecipazione civica. L'edizione 2026, segnata dalla polemica su Erri De Luca, riflette la complessità del dialogo contemporaneo tra cultura, opinione pubblica e la responsabilità sociale degli eventi letterari.