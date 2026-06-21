Il Premio Strega, giunto alla sua ottantesima edizione, è scosso da un caso che vede protagonista lo scrittore Michele Mari, attualmente tra i finalisti. La vicenda ha generato un ampio dibattito nel panorama letterario italiano, innescato da alcune considerazioni attribuite a Mari su Michela Murgia e da un acceso confronto con Teresa Ciabatti, un'altra autrice in corsa, avvenuto durante una tappa del tour dei candidati.

Si delineano due principali scenari per Mari: una possibile esclusione dalla sestina finalista, decisa dalla Fondazione Bellonci, o un suo passo indietro volontario.

La questione è in fase di valutazione, con le persone direttamente coinvolte che hanno mantenuto il silenzio. L'eventuale uscita di Mari rappresenterebbe un evento clamoroso, specialmente in questa edizione che celebra gli 80 anni del prestigioso riconoscimento.

La controversia è emersa a seguito della rivelazione di un duro confronto tra Mari e Ciabatti. La Fondazione Bellonci ha espresso una posizione chiara, dichiarando: “Ogni espressione denigratoria e ogni giudizio lesivo della dignità delle persone sono incompatibili con lo spirito del Premio Strega”.

Le ipotesi sul futuro del finalista

La Fondazione Bellonci sta valutando l'adozione di provvedimenti inediti, inclusa l'esclusione dello scrittore dal concorso, qualora non vi fossero chiarimenti pubblici e scuse formali.

Nella storia del Premio Strega non si è mai verificata un'esclusione d'ufficio; il precedente di Pier Paolo Pasolini nel 1968 fu un ritiro volontario. Permangono interrogativi sul regolamento specifico del premio, poiché l'esclusione potrebbe riguardare unicamente l'autore e non necessariamente l'opera candidata.

Michele Mari ha fornito la sua versione dei fatti, precisando: “di non aver mai parlato dell’aspetto fisico di Michela Murgia, né mai mi sarei permesso. Con Teresa Ciabatti ci siamo poi chiariti… mi sono comunque scusato con lei, se qualcosa nelle mie parole poteva averla ferita; così come non volevo certo offendere Michela Murgia, ma soltanto rievocare (peraltro in un contesto privato) un lontano episodio di reciproca incomprensione”.

La Fondazione è attesa a una decisione più definita nelle prossime ore, per il prosieguo del premio.

Il Premio Strega: contesto e regolamento

Il Premio Strega, istituito nel 1947 da Maria Bellonci e Guido Alberti, è il più significativo riconoscimento per la narrativa italiana contemporanea. La Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, organizzatrice, ha il compito di assicurare la trasparenza e il rispetto dei suoi principi fondanti, inclusa la dignità degli autori.

Questa edizione, che celebra gli ottanta anni del premio, affronta una situazione senza precedenti. Nonostante controversie passate, l'ipotesi di un'esclusione d'ufficio di un finalista non si era mai presentata. La procedura per l'esclusione, prevista dal regolamento, non è dettagliata per casi disciplinari, lasciando un margine di interpretazione significativo all'organo direttivo. La Fondazione Bellonci è di fronte a una decisione storica per le procedure e il prestigio del Premio Strega, con il mondo culturale nazionale che segue con attenzione gli sviluppi.