Il Comune di Castellabate, nella suggestiva provincia di Salerno, ha svelato il ricco cartellone degli eventi per il 2026, promettendo un'estate vibrante e un autunno ricco di appuntamenti. Il programma, attentamente curato, spazia da spettacoli musicali di grande richiamo a incontri culturali di prestigio, affiancati da festival tematici e tradizionali mercatini, configurandosi come un'offerta variegata pensata per un pubblico eterogeneo e per tutte le età. L'obiettivo è valorizzare il territorio attraverso un'ampia gamma di iniziative che abbracciano cultura, musica, tradizioni e intrattenimento.

Tra i momenti clou dell'anno, spicca la rassegna “Arena in Villa”, un'iniziativa organizzata da PG Production negli incantevoli spazi di Villa Matarazzo. Questo ciclo di eventi vedrà protagonisti di spicco del panorama artistico italiano. Il pubblico potrà assistere alle performance di artisti del calibro di Vincenzo Salemme, con il suo inconfondibile talento teatrale, e di musicisti molto amati come Ermal Meta, Sal Da Vinci, Franco Ricciardi e Marco Masini, che animeranno le serate estive con le loro voci e le loro canzoni. La rassegna gode del patrocinio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, oltre che del sostegno del Comune di Castellabate, a testimonianza di una sinergia volta a promuovere l'eccellenza culturale e turistica.

Il calendario degli eventi 2026 a Castellabate si arricchisce ulteriormente con “ColtoCircuito”, un apprezzato ciclo di incontri dedicati alla cultura e all’attualità. Questa sezione del programma offrirà al pubblico l'opportunità di confrontarsi con personalità di spicco del mondo dello spettacolo e del giornalismo. Tra i partecipanti confermati figurano l'attore Alessandro Preziosi, il critico e giornalista Luca Sommi, l'attrice Irene Maiorino, il celebre Marco D’Amore, l'eclettico Giovanni Esposito e il regista e sceneggiatore Paolo Genovese. Questi incontri rappresentano un'occasione unica per approfondire temi di attualità e godere di dibattiti stimolanti in un contesto di grande bellezza.

Oltre alle rassegne principali, il programma annuale di Castellabate include una serie di appuntamenti consolidati e nuove proposte. Tra gli eventi più attesi si annoverano il suggestivo Festival del Mare, che celebra le tradizioni marinare del territorio, e l'appuntamento con “Estate al Castello”, che anima l'antica fortezza con spettacoli e rievocazioni. Non mancheranno “Ond’A Marina”, la tradizionale Fiera del Cioccolato Artigianale, un'occasione golosa per residenti e visitatori, e i caratteristici Mercatini di Natale al Borgo, che creano un'atmosfera magica durante le festività. Il Capodanno in Piazza chiuderà l'anno con festeggiamenti collettivi, mentre tra le novità più significative dell’edizione 2026 spicca l'introduzione del prestigioso Premio Mogol, un riconoscimento che promette di attrarre ulteriore attenzione sul comune cilentano.

Collaborazioni e Visione Strategica per il Territorio

La realizzazione della rassegna “Arena in Villa” e di gran parte degli eventi a Castellabate è frutto di una stretta collaborazione tra PG Production, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e il Comune di Castellabate. Questa sinergia istituzionale e culturale è fondamentale per garantire un'offerta estiva di alta qualità e per promuovere il territorio in maniera integrata. Il coordinamento tra le diverse entità assicura una programmazione coerente e attrattiva, capace di valorizzare le risorse locali e di offrire esperienze memorabili ai visitatori.

Il Comune di Castellabate ha ufficialmente presentato il calendario eventi 2026 in una conferenza stampa tenutasi il 30 maggio nella Sala Consiliare “C.

Grande” di Santa Maria di Castellabate. Il programma, che si estende fino a dicembre, è stato concepito per valorizzare il territorio attraverso un'ampia varietà di iniziative culturali, musicali, tradizionali e spettacolari, diffuse nelle diverse frazioni del comune. Questa strategia include anche una proficua collaborazione con le associazioni locali, che contribuiscono attivamente alla realizzazione degli eventi, rafforzando il senso di comunità e di partecipazione.

Il sindaco Marco Rizzo ha evidenziato l'importanza di un approccio integrato, sottolineando che “eventi e turismo devono procedere insieme per sostenere l’economia locale, promuovere il territorio e rafforzare l’identità della nostra comunità.

Sarà una stagione pensata per tutte le età e per un pubblico ampio, con iniziative capaci di valorizzare le nostre eccellenze. Vi aspettiamo alla conferenza stampa di presentazione con i diversi protagonisti del calendario”. Le sue parole ribadiscono l'impegno dell'amministrazione nel creare un'offerta turistica e culturale che sia allo stesso tempo inclusiva e di qualità, capace di attrarre visitatori e di arricchire la vita dei residenti, consolidando la reputazione di Castellabate come destinazione di eccellenza.