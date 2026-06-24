Il suggestivo borgo di Castelmezzano, incastonato tra le vette delle Dolomiti Lucane, è il fulcro di una straordinaria trasformazione artistica grazie al progetto “Opere di luce”. Questa iniziativa innovativa porta installazioni luminose tra i vicoli e le piazze, esaltando il paesaggio unico e l'architettura storica del luogo. L’esposizione, che coinvolge artisti internazionali, crea un dialogo affascinante tra le antiche strutture e l'arte contemporanea, diffondendosi nell'intero centro abitato e nelle aree circostanti. L'obiettivo è integrare l'arte nella vita quotidiana del paese, ponendo l'attenzione su uno dei borghi più affascinanti della Basilicata.

L’inaugurazione del progetto è avvenuta il 24 giugno 2026, con la partecipazione di numerose autorità locali. Le opere sono state attivate al tramonto, offrendo uno spettacolo visivo di grande impatto. Gli organizzatori hanno sottolineato la volontà di fondere arte e territorio, conferendo “nuova luce a Castelmezzano e alle sue tradizioni”. Il progetto mira a consolidare il ruolo del borgo come polo di sperimentazione culturale, valorizzando sia il patrimonio ambientale sia quello architettonico. Tra le installazioni più significative spiccano quelle che magnificano i profili rocciosi delle Dolomiti Lucane e i monumenti storici del paese, delineando un percorso che unisce storia e contemporaneità.

Il ruolo delle installazioni luminose nella riqualificazione culturale

Il progetto “Opere di luce” si inserisce in un più ampio percorso di rinnovamento culturale per Castelmezzano, da tempo riconosciuto per la sua posizione scenografica. Negli ultimi anni, il borgo ha rafforzato la propria identità accogliendo iniziative che fondono arte contemporanea e valorizzazione paesaggistica. L’arrivo delle installazioni luminose arricchisce ulteriormente un’offerta culturale già attrattiva per residenti e visitatori, contribuendo a una nuova narrazione turistica e sociale del territorio.

Le opere non si limitano a decorare, ma diventano parte integrante dell’esperienza di Castelmezzano, creando punti di osservazione inediti e suggerendo itinerari che connettono emergenze architettoniche, piazze e aree panoramiche.

L’illuminazione selettiva è studiata per valorizzare le forme naturali delle rocce e i dettagli delle costruzioni in pietra che caratterizzano il centro storico.

Castelmezzano: storia, paesaggio e sviluppo artistico

Castelmezzano è annoverato tra i borghi più belli d’Italia, situato in provincia di Potenza, nel cuore delle Dolomiti Lucane. Il paese conserva un impianto urbanistico medievale e si distingue per le sue case incastonate nella roccia, i panorami montani mozzafiato e i sentieri escursionistici, rendendolo una meta ideale per chi cerca esperienze immersive tra natura e cultura. L’attuale vocazione artistica del borgo è il risultato di una strategia di sviluppo locale che punta a integrare iniziative culturali all’identità territoriale.

Gli eventi artistici e i percorsi tra le installazioni luminose sono pensati per favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici e accrescere la consapevolezza del valore patrimoniale delle Dolomiti Lucane.