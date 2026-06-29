È stata presentata a Catanzaro la XXIII edizione del Festival d’autunno, un evento culturale che animerà il capoluogo calabrese dal 16 ottobre al 14 novembre. Con il tema "Musica, visioni e meraviglia", la rassegna si concentra sulla musica, ma include anche importanti sezioni dedicate al teatro e alla danza. Il ricco cartellone vedrà la partecipazione di artisti di spicco come Massimo Ranieri e Vinicio Capossela. Un'anteprima estiva si terrà dal 4 al 20 settembre nei comuni di Squillace e Borgia, con produzioni originali. La direttrice artistica Antonietta Santacroce ha evidenziato come il festival nasca dall'impulso di "superare i confini, lasciandosi attraversare dalla forza rigeneratrice delle arti".

Alla presentazione sono intervenuti autorità regionali e comunali e rappresentanti dei partner privati. Il programma spazia tra generi e linguaggi diversi: dal jazz alla canzone d’autore, dal pop all’elettronica e alla danza contemporanea. Tra gli eventi principali, Massimo Ranieri porterà in scena "Tutti i sogni ancora in volo (e continuano a volare)" il 17 ottobre al Teatro Politeama di Catanzaro, mentre Vinicio Capossela, con Pierpaolo Capovilla, proporrà la ballad opera "E morte non avrà il dominio" il 24 ottobre, sempre al Politeama.

Sostegno, impatto e il ruolo del Politeama

Il Festival d’autunno si conferma una delle iniziative culturali più rilevanti della Calabria, sostenuta da enti locali e partner privati.

Per l'edizione 2026, ha ricevuto un finanziamento di 150.000 euro dalla Regione Calabria, nell’ambito dell’Avviso pubblico per Eventi e Manifestazioni di grande interesse turistico. Questo stanziamento sottolinea l'importanza della rassegna per il tessuto culturale e turistico locale, rafforzando il legame tra cultura, sviluppo locale e promozione turistica. Il Teatro Politeama di Catanzaro è lo spazio nevralgico che ospiterà gran parte degli spettacoli. Inaugurato nel 2002, è un punto di riferimento per la vita artistica cittadina. La sua tradizione di ospitalità è arricchita dalla presenza di figure come Massimo Ranieri e Vinicio Capossela. La rassegna, in costante crescita, rappresenta per Catanzaro e la Calabria un'opportunità di forte richiamo, contribuendo ad accrescere la reputazione culturale e a consolidare una rete di eventi che animano l'autunno regionale.