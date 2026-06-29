Il 7 luglio, il suggestivo Complesso Monumentale di Santa Maria del Pozzo a Somma Vesuviana sarà la cornice della diciottesima edizione di "Cenando sotto un Cielo Diverso". Questa iniziativa, ideata dalla chef Alfonsina Longobardi, si pone l'obiettivo di promuovere e sostenere concretamente progetti di inclusione sociale, attraverso un'attenta raccolta fondi. L'evento rappresenta un appuntamento consolidato nel panorama campano, unendo il piacere della buona tavola a un profondo impegno etico.

L'edizione si preannuncia ricca e coinvolgente, con oltre 150 professionisti del settore enogastronomico.

Tra chef, maestri pizzaioli, pasticceri e produttori artigianali, tutti provenienti da diverse regioni italiane. Saranno loro a deliziare il pubblico con un'ampia varietà di degustazioni, presentando piatti tipici della tradizione e innovative specialità locali. L'attenzione sarà focalizzata sulla valorizzazione delle eccellenze gastronomiche del territorio, offrendo un viaggio sensoriale tra sapori autentici e creazioni raffinate.

La missione di "Cenando sotto un Cielo Diverso": inclusione e solidarietà

Il cuore di "Cenando sotto un Cielo Diverso" è la sua nobile missione: promuovere attivamente l'inclusione di persone con disabilità e offrire supporto tangibile a progetti sociali. L'organizzazione è frutto di una stretta collaborazione con numerose associazioni e realtà impegnate nel sociale, un network che amplifica l'impatto delle azioni benefiche.

I fondi raccolti saranno interamente destinati a finanziare iniziative concrete di supporto e integrazione, contribuendo a costruire un futuro più equo e accessibile. La chef Alfonsina Longobardi, anima dell'iniziativa, ha sottolineato con enfasi la visione che guida l'evento: "La nostra missione è creare occasioni di incontro e solidarietà attraverso la cucina". Questa dichiarazione racchiude l'essenza di un progetto che va oltre la gastronomia, trasformandosi in un veicolo di cambiamento sociale.

La serata non sarà solo un'occasione per apprezzare l'alta cucina, ma anche un momento di profonda riflessione e partecipazione. Il pubblico avrà l'opportunità di immergersi in momenti di intrattenimento e di conoscere da vicino le storie dei protagonisti delle attività sociali sostenute dall'iniziativa.

Questo aspetto è fondamentale per sensibilizzare i partecipanti sul tema cruciale dell'inclusione e per promuovere una cultura della solidarietà, dove ogni gesto contribuisce a fare la differenza. L'evento si configura come una piattaforma per la consapevolezza e l'azione collettiva.

Il Complesso Monumentale di Santa Maria del Pozzo: storia e accoglienza

La scelta del Complesso Monumentale di Santa Maria del Pozzo a Somma Vesuviana come sede dell'evento non è casuale, ma profondamente significativa. Questa maestosa struttura storica, un gioiello architettonico, è da tempo un punto di riferimento per la comunità locale e un palcoscenico per eventi culturali e sociali. Il complesso, con la sua suggestiva chiesa e ampi spazi per manifestazioni pubbliche, offre un ambiente di rara bellezza e un'atmosfera unica, ideale per un'iniziativa che unisce arte culinaria e impegno sociale.

La selezione di questa location d'eccezione sottolinea l'importanza di valorizzare il patrimonio culturale del territorio, integrandolo in un contesto di beneficenza. Il Complesso di Santa Maria del Pozzo offre una cornice suggestiva e carica di storia, che eleva l'esperienza dell'evento benefico. Giunto alla sua diciottesima edizione, "Cenando sotto un Cielo Diverso" si conferma un appuntamento atteso e irrinunciabile nel calendario delle manifestazioni enogastronomiche e solidali della Campania. La sua longevità e il crescente successo testimoniano la forza di un'idea che continua a generare valore per il palato e per la comunità.