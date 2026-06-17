Il 19 agosto 2026 ricorre il centenario della nascita di Carlo Zauli, importante ceramista scultore del Novecento. Le celebrazioni iniziano il 18 giugno al Fellini Museum di Rimini con "Sensualità della Forma" (fino al 23 agosto), che accosta sculture, litografie e acqueforti di Zauli all'universo di Federico Fellini. Il Museo Carlo Zauli di Faenza coordina eventi e omaggi con istituzioni.

Tra i primi appuntamenti, il 25 giugno il Museo Zauli ospita una mostra dell'artista giapponese Mokichi Otsuka. Il 26 giugno, il granaio della villa del tenore Angelo Masini (tra Forlì e Ravenna) accoglie un'installazione di Mattia Vernocchi e opere storiche di Zauli.

Il 4 luglio, la Casa Museo Remo Brindisi a Lido di Spina (Ferrara) inaugura un percorso espositivo sulle creazioni di Zauli dagli anni Sessanta agli Ottanta. L'8 luglio, l'artista pugliese Raffaele Quida rende omaggio al Maestro faentino al Museo Zauli.

Eventi e omaggi: un percorso fino a dicembre

Il 19 agosto, giorno del centenario, le Terme di Cervia ospiteranno un incontro sul legame di Zauli con la riviera romagnola. Dal 4 al 6 settembre, durante "Argillà" a Faenza, il museo proporrà tre mostre: "Un party per Betty. Paolo Porelli e Betty Woodman", "Omaggio alla Ruota Strappata" e "SchoolBoys – Carlo Zauli" (con disegni di Viola Emaldi). Il 10 ottobre, una personale dell'artista giapponese Tomo Hirai rafforzerà il legame con la ceramica giapponese.

Le celebrazioni si concluderanno a Bologna, dal 12 novembre al 12 dicembre, con la mostra "Carlo Zauli in Giappone" al Padiglione Esprit Nouveau, a suggello dell'internazionalizzazione della sua opera.

La vasta programmazione è supportata da numerosi partner istituzionali, tra cui Regione Emilia-Romagna, Comune di Faenza e altre istituzioni. Tale sostegno evidenzia il ruolo centrale di Carlo Zauli nella ceramica e scultura contemporanea internazionale.

Il Museo Carlo Zauli: una "casa d’artista" a Faenza

Il Museo Carlo Zauli, fulcro delle celebrazioni, ha sede nello storico studio dove Zauli operò dal dopoguerra agli anni Novanta. Riconosciuto dalla Regione come "Casa e studio di persona illustre", è un museo-laboratorio di ceramica contemporanea.

I visitatori esplorano ambienti originali, osservando tecniche, strumenti e materiali. Il giardino delle sculture esterno mostra l'evoluzione stilistica di Zauli.

Carlo Zauli ha innovato il linguaggio plastico e materico, evolvendo dalla tradizione della maiolica faentina a una sintesi originale di forma, materia e spazio. Le sue sculture, esposte in musei e collezioni internazionali, sono tutt'oggi un riferimento nel dialogo tra arte, artigianato d'autore e design, come conferma l'ampio programma di omaggi e mostre in Emilia-Romagna per il centenario.