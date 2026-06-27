Il leggendario Mel Brooks, celebre regista, attore, sceneggiatore e produttore statunitense, si appresta a festeggiare il suo centenario il 28 giugno 2026. Nato Melvin Kaminsky a Brooklyn, New York, nel 1926, Brooks ha lasciato un segno indelebile nella storia dello spettacolo americano, distinguendosi nel cinema, nel teatro, nella televisione e nella musica. È tra i pochi artisti al mondo ad aver conseguito il prestigioso riconoscimento EGOT, avendo vinto un Emmy, un Grammy, un Oscar e un Tony. In occasione di questo importante traguardo, Brooks ha ribadito la sua missione: “Sono nato per far ridere le persone, quindi faccio questo”, evidenziando come la risata sia stata la sua costante guida professionale e personale.

Riconosciuto come il re della parodia per aver saputo destrutturare con umorismo tagliente e intelligenza generi cinematografici consolidati come l’horror, il western e la fantascienza, Brooks è l'autore di capolavori intramontabili. Tra le sue opere più celebri figurano Frankenstein Junior, Mezzogiorno e mezzo di fuoco, Balle Spaziali e Per favore, non toccate le vecchiette!. Per il cult Balle Spaziali è stato recentemente annunciato un sequel, intitolato "Spaceballs: The New One (Balle Spaziali: Quello Nuovo)", prodotto da Amazon MGM e previsto nelle sale statunitensi il 23 aprile 2027. Nei suoi film, Brooks ha affrontato con spirito beffardo ma profondo anche temi controversi, dal razzismo alle dittature, dichiarando: “Volevo che la felicità, la gioia e le esplosioni di risata penetrassero nelle parti oscure della nostra vita”.

Un secolo di risate, successi e un'eredità da preservare

Cresciuto nel vivace quartiere di Williamsburg, a New York, Brooks ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo giovanissimo, esibendosi nel circuito dei club del Borscht Belt. Questa famosa area turistica dei Monti Catskill fu la culla della comicità ebraico-americana del Novecento. La sua carriera prese una svolta significativa quando fu notato da Sid Caesar, che lo volle nella celebre serie televisiva "Your Show of Shows" (1950-1954). Fu proprio in quel contesto che incontrò Carl Reiner, dando il via a una collaborazione artistica leggendaria durata settanta anni. Da questa unione nacquero gli iconici sketch "The 2000 Year Old Man", dove Brooks interpretava un anziano ebreo di duemila anni intervistato da Reiner, un format che è diventato un punto di riferimento per intere generazioni di comici.

Anche in età avanzata, Brooks ha mantenuto una straordinaria attività. Nel 2026, tramite un videomessaggio per Eddie Murphy in occasione del premio alla carriera dell’American Film Institute (AFI), ha annunciato la donazione di migliaia di documenti e fotografie personali al National Comedy Center di Jamestown, New York. “Mi ha sempre reso orgoglioso dire che di mestiere faccio ridere le persone, e sapere che il mio lavoro troverà una casa nell’archivio nazionale della commedia mi lascia con un grande senso dell’orgoglio”, ha affermato Brooks, sottolineando l'importanza di preservare la sua opera.

Dalla Brooklyn degli anni '20 alla consacrazione mondiale della comicità

La vasta produzione cinematografica di Brooks non ha solo arricchito la storia del cinema comico, ma ha anche offerto un contributo significativo alla cultura sociale degli Stati Uniti.

Dal suo servizio nell’esercito durante la Seconda Guerra Mondiale fino ai successi storici sia come regista che come attore, Brooks ha aperto nuove strade per la commedia e la satira. Le sue figure hanno avuto il merito di trasformare il linguaggio e l’umorismo sul grande schermo; il film Mezzogiorno e mezzo di fuoco è stato riconosciuto dall’American Film Institute come il più divertente di sempre. Nonostante il passare degli anni, Brooks affronta con la sua consueta ironia persino il tema della morte, dichiarando di aver smesso di pensarci dopo i sessant’anni: “Mi piace vivere e vorrei farlo il più a lungo possibile”. I suoi ricordi più felici risalgono all’infanzia a Williamsburg, “dai quattro ai nove anni, dopo arrivarono i compiti a casa”.

Alla vigilia del suo centenario, Mel Brooks continua a essere una fonte inesauribile di ispirazione, arricchendo il patrimonio culturale internazionale e mantenendo viva la tradizione della risata come strumento di resilienza e sopravvivenza.