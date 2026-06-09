I Subsonica hanno replicato alla decisione del centrodestra nel Consiglio comunale di Torino di non sostenerne la nomina a Ambasciatori di Torino nel mondo. Con un post sui social, la band ha espresso gratitudine, portando la propria "torinesità" nel mondo. La controversia politica è nata dal ruolo di Max Casacci, fondatore del gruppo, come garante del Patto di Collaborazione con il centro sociale Askatasuna.

Il centrodestra ha motivato il rifiuto sostenendo che un ambasciatore debba rappresentare la città in modo ampiamente condiviso. La band ha replicato che il sostegno ad Askatasuna è stato un atto collettivo della comunità musicale, evidenziando il ruolo storico degli spazi sociali nella musica torinese.

Il dibattito politico sulla nomina

La proposta per i Subsonica, appoggiata dalla giunta del sindaco Stefano Lo Russo, ha incontrato la ferma opposizione della minoranza. Questa ha giudicato il coinvolgimento di Casacci nella vicenda Askatasuna inopportuno per un rappresentante istituzionale, dato il dibattito pubblico pluriennale. Ha suggerito che Torino disponga di numerose personalità in grado di promuovere l’immagine della città senza suscitare divisioni.

Il Movimento 5 Stelle, tramite Andrea Russi, ha difeso la band come espressione della cultura torinese da trent’anni. Il sindaco Lo Russo ha espresso rammarico, lodando i Subsonica per la loro carriera di straordinario valore. Il loro contributo alla promozione dell’immagine di Torino è ampiamente riconosciuto.

I trent'anni di carriera e altri riconoscimenti

Il dibattito coincide con un anno significativo per i Subsonica, che nel 2026 celebrano trent’anni di carriera, marcati da un tour e da un nuovo album. La band ha sempre promosso l'immagine di Torino su scala globale. Nella stessa seduta, il Consiglio comunale ha assegnato dieci civiche benemerenze, tra cui i poliziotti Alessandro Calista e Lorenzo Virgulti, e Mauro Glorioso, rimasto paralizzato dopo un incidente ai Murazzi.