Dal 15 al 19 luglio, Certaldo (Firenze) ospita la trentottesima edizione di Mercantia. Il Festival Internazionale del Quarto Teatro, diretto da Alessandro Gigli, trasforma il paese natale di Boccaccio in un palcoscenico a cielo aperto. Migliaia di visitatori attesi per cinque giorni e notti di arte, spettacolo e meraviglia, con performance fino all’una.

Nelle mura di Certaldo Alto, trampolieri, fachiri, artisti del fuoco, performer aerei, mimi, ballerini, acrobati e musicisti, spesso in costumi originali, animano vicoli e piazze con esibizioni e installazioni.

Novità è 'La Mercantia dei Bambini': uno spazio in piazza Boccaccio e via II Giugno dedicato a famiglie e ai più piccoli, con spettacoli, giochi e attività per le nuove generazioni.

Artigianato e tradizione

L'artigianato d'eccellenza è un pilastro di Mercantia. Oltre cento artigiani selezionati animano le vie del borgo con lavorazioni dal vivo e creazioni uniche. I visitatori scopriranno antiche tecniche e nuove espressioni, promuovendo competenze e tradizioni locali in dialogo con la creatività internazionale.

Il festival mantiene un forte legame con Giovanni Boccaccio, con richiami letterari e suggestioni che permeano l'evento. Mercantia si conferma un appuntamento di riferimento per il teatro di strada italiano, sostenendo un'arte collettiva e partecipativa.

Valore culturale di Mercantia

Fondato quasi quarant'anni fa, Mercantia è oggi tra i più importanti festival di teatro di strada in Italia e in Europa. Attira artisti dai cinque continenti e realtà italiane. Ogni sera, spettacoli di cabaret, danza, musica, teatro sperimentale e installazioni artistiche popolano vicoli, piazze, torri e giardini del borgo, creando un'esperienza immersiva tra storia e contemporaneità.

Grazie a Mercantia, Certaldo, città natale di Boccaccio, è divenuta simbolo di creatività e cultura, promuovendo la partecipazione di pubblici di ogni età. Il festival si distingue per l'attenzione alle nuove generazioni, con uno spazio dedicato ai bambini reso possibile da sponsor locali, favorendo la trasmissione di valori quali creatività, partecipazione e bellezza. Con la sua formula che fonde realtà e immaginazione, Mercantia si conferma appuntamento imprescindibile nel calendario estivo degli eventi culturali italiani.