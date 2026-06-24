Torna a Cesenatico, dal 22 al 26 luglio 2026, l'appuntamento con CesenaticoNoir, il festival della letteratura del mistero giunto alla sua nona edizione. La manifestazione animerà il Porto Canale e il Lungomare della città romagnola con un ricco programma di incontri con autori, reading e laboratori dedicati ai maestri del giallo, del thriller e del poliziesco. Ideato e diretto dal giornalista e scrittore Stefano Tura, il festival è organizzato da Confesercenti Emilia-Romagna con il prezioso sostegno della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Cesenatico.

L'edizione di quest'anno vanta un parterre di ospiti di grande prestigio, tra cui spiccano nomi come Carlo Lucarelli, Chiara Moscardelli, Rosa Teruzzi, Daniele Mencarelli, Diego Lama, Giuliano Pasini, Grazia Verasani, Alessandro Bongiorni, Livia Sambrotta, Filippo Venturi ed Elena Campani. Un momento particolarmente atteso sarà il debutto sul palco italiano della scrittrice e sceneggiatrice tedesca Vera Buck. La serata conclusiva vedrà protagonista l'attore Gigio Alberti, che animerà un incontro sul rapporto tra letteratura e cinema, culminante con la proiezione del film "Quo Vadis Baby" di Gabriele Salvatores.

Una delle principali novità del 2026 è l'introduzione di un'anteprima speciale dedicata al fenomeno del Dark Romance, un genere letterario molto amato dalle nuove generazioni.

Saranno presenti Claire Dee e Corinne Wilson, giovani autrici italiane e vere star della piattaforma Wattpad, che saluteranno i loro lettori in un incontro condotto dall'influencer Andrea Amadio, conosciuto come Libriconfragole. Il festival non mancherà di offrire anche momenti musicali, con la partecipazione, tra gli altri, di Federico Pogipollini, il "Capitan Fede", noto chitarrista di Ligabue.

CesenaticoNoir: tra identità consolidata e valorizzazione del territorio

CesenaticoNoir si è affermato negli anni come un evento di punta nel panorama culturale estivo, costruendo una propria identità forte e riconoscibile. L'assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni, ha sottolineato come il festival sia diventato un appuntamento "molto atteso da lettrici, lettori, appassionati e turisti", rafforzando il legame tra turismo e cultura in Emilia-Romagna.

Anche il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli, ha evidenziato l'importanza della kermesse per la città, definendola "uno spettacolo straordinario" vedere la piazza piena grazie ai libri.

Le suggestive location del Porto Canale e del Lungomare non solo valorizzano l'esperienza del festival, ma si integrano perfettamente con la vocazione turistica e marinaresca di Cesenatico. Questa sinergia tra promozione culturale e valorizzazione territoriale si rinnova ad ogni edizione, confermando il ruolo centrale dell'evento per la comunità locale e il suo tessuto economico. Il festival rappresenta un'occasione unica per celebrare il genere noir, ma anche per esplorare le nuove tendenze letterarie contemporanee, come dimostra l'apertura al Dark Romance.

Il genere noir al centro: storia e prospettive del festival

Nato con l'obiettivo di celebrare la letteratura del mistero e sviluppare un'offerta culturale profondamente radicata nel territorio, CesenaticoNoir ha saputo conquistare un posto di rilievo nel panorama nazionale. La sua programmazione estiva, ricca e diversificata, mira a coinvolgere un pubblico ampio, dagli amanti della lettura agli appassionati di cinema, fino ai giovani lettori. La costante valorizzazione delle radici marinaresche di Cesenatico, evidente anche nell'identità visiva e nella scelta delle location, con il Porto Canale come cornice privilegiata, sottolinea l'autenticità e il profondo legame del festival con la sua terra. Il successo delle precedenti edizioni e la partecipazione di numerosi ospiti di rilievo confermano il ruolo strategico di CesenaticoNoir nel calendario culturale regionale.