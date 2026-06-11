La Cgil ha annunciato il proprio sostegno allo sciopero indetto dalle sigle Fp e Nidil, una mobilitazione contro i tagli al settore culturale. L'iniziativa, focalizzata in Campania, coinvolge lavoratrici e lavoratori del comparto con l'obiettivo di difendere i livelli occupazionali e la qualità dei servizi offerti nel territorio regionale.

Lo sciopero, indetto dalle due categorie sindacali, si pone come risposta alle recenti misure di riduzione dei fondi destinati alla cultura. Queste, secondo i promotori, rischiano di compromettere la tutela del patrimonio culturale regionale e le condizioni di chi opera nelle istituzioni.

La Cgil ha sottolineato che il sostegno alla mobilitazione è motivato dalla volontà di «garantire diritti e dignità a chi lavora nel settore», evidenziando la necessità di un intervento immediato per evitare ulteriori ricadute negative.

Le ragioni della protesta e le richieste sindacali

La protesta mira a sensibilizzare le istituzioni sulle conseguenze dei tagli, che colpiscono musei, biblioteche, archivi e altre realtà culturali della Campania. La Cgil, insieme a Fp e Nidil, chiede il ripristino dei finanziamenti e l'apertura di un tavolo di confronto con le autorità competenti per trovare soluzioni condivise. Il sindacato ha ribadito che «la cultura rappresenta un valore fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico della regione».

Il contributo di Cgil, Fp e Nidil alla mobilitazione

La Cgil, Confederazione Generale Italiana del Lavoro, è una delle principali organizzazioni sindacali italiane, attiva a livello nazionale e territoriale per la tutela dei lavoratori. Le categorie Fp (Funzione Pubblica) e Nidil (Nuove Identità di Lavoro) rappresentano rispettivamente i dipendenti pubblici e i lavoratori atipici o precari. In Campania, la Cgil promuove iniziative a difesa dei diritti nel settore culturale, collaborando con le altre sigle per sostenere le rivendicazioni dei lavoratori colpiti dai tagli.