Chanel ha annunciato che la sua nuova collezione Cruise sfilerà a Sydney il 5 novembre 2026. La maison francese, rinomata globalmente per il suo stile inconfondibile, ha scelto la capitale australiana come prossima destinazione per la presentazione di questa linea. L’evento si configura come un appuntamento di spicco nel calendario della moda internazionale, confermando la strategia del brand di portare le sue collezioni in scenari di grande risonanza. Dopo la sfilata di Marsiglia nel maggio 2025, Chanel volge ora lo sguardo all’Australia, approdando in una delle città più rappresentative della regione Asia-Pacifico.

La decisione di Sydney, come dichiarato dalla maison, riflette il desiderio di «esplorare nuove destinazioni e presentare lo spirito della collezione Cruise in contesti culturali diversi». Chanel si distingue tra le prime grandi maison europee a organizzare una sfilata in Australia, un annuncio significativo che non si verificava dalla Cruise 2017 presentata a Cuba. Questo sottolinea l’importanza strategica e simbolica di questi eventi al di fuori dei circuiti tradizionali della moda. La collezione Cruise è pensata per una clientela internazionale appassionata di viaggi ed esperienze esclusive, e la scelta di Sydney amplifica ulteriormente la vocazione mondiale della maison francese.

La rilevanza delle sfilate Cruise e la scelta di Sydney

Le sfilate Cruise rappresentano momenti cruciali per le grandi case di moda, offrendo l’opportunità di presentare creazioni versatili, adatte a climi e culture differenti, e destinate a una clientela globale. Chanel, che ha visto la direzione creativa di Virginie Viard fino al 2023 e ora opera sotto la guida di un nuovo team creativo, ha costantemente innovato il format, selezionando ogni anno location internazionali di grande fascino. Sydney è una novità assoluta per Chanel, che in passato ha già ospitato le sue Cruise in città come Dubai, Seul, Los Angeles e Parigi. L’evento del 5 novembre si inserisce in una strategia volta a rafforzare la presenza della maison nei mercati dell’Asia-Pacifico e a promuovere un dialogo culturale tra Europa e Oceania.

Chanel e il ruolo delle collezioni Cruise nel panorama globale

Fondata a Parigi da Gabrielle Chanel nel 1910, la maison è oggi un’attore primario nel settore del lusso, celebre per le sue creazioni di alta moda, accessori e profumi iconici come Chanel N°5. Le collezioni Cruise, nate negli anni Cinquanta, furono concepite per offrire abiti idonei ai viaggiatori che desideravano godere dell’estate tutto l’anno. Con il tempo, sono diventate uno strumento fondamentale di comunicazione e di interazione con nuove culture. La presenza della maison in Australia completa idealmente un percorso di internazionalizzazione che si è intensificato negli ultimi anni, portando Chanel a organizzare eventi prestigiosi in ogni continente.

L’appuntamento di Sydney promette di attrarre addetti ai lavori, celebrità e clienti da ogni parte del mondo, configurandosi come uno dei momenti più attesi dell’autunno 2026 nel panorama della moda globale.