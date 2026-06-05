Il cinema Le Saint Germain des Prés, storica sala parigina e simbolo della Nouvelle Vague, ha riaperto le sue porte nel cuore della Rive Gauche grazie al sostegno della maison Chanel. La riapertura, avvenuta il 4 giugno 2026, è stata celebrata con l’anteprima di “Roma Elastica”, l’ultimo film di Bertrand Mandico, che ha visto come protagonista l’ambasciatrice della maison Marion Cotillard. L’evento èstato arricchito da un dialogo tra Mandico, Cotillard e la regista, sceneggiatrice e poetessa Ramata-Toulaye Sy.

Chanel accompagna la rinascita di questo spazio iconico, testimoniando il proprio impegno per la tutela della cultura cinematografica e l’esperienza condivisa della sala.

L'iniziativa si allinea ai temi cari a Gabrielle Chanel: creatività, libertà artistica e diffusione estetica. Il cinema offrirà una programmazione ambiziosa, spaziando da opere del repertorio classico a film indipendenti contemporanei, con proiezioni esclusive, cicli tematici, retrospettive e incontri con personalità del mondo del cinema, in collaborazione con istituzioni e festival.

Chanel e il cinema: un legame storico

La partnership rafforza il profondo legame tra la maison e la settima arte, radicato negli anni Trenta. Già allora, Gabrielle Chanel intuì il potenziale del cinema, stringendo rapporti con figure illustri come il produttore americano Samuel Goldwyn e registi del calibro di Jean Cocteau e Luchino Visconti.

Divenne un punto di riferimento per attrici della Nouvelle Vague, tra cui Jeanne Moreau, Romy Schneider e Delphine Seyrig, vestendole sia sul set che nella vita privata.

Oggi, Chanel prosegue questa tradizione, collaborando con star internazionali (Nicole Kidman, Margot Robbie, Tilda Swinton) e sostenendo le nuove generazioni di attrici. La maison lavora anche con registi di spicco (Michel Gondry, Alfonso Cuarón, Sofia Coppola) e supporta importanti festival e istituzioni cinematografiche. Questa continuità sottolinea la centralità della sala come "luogo di incontri, creatività e libertà artistica", principio fondamentale per la valorizzazione della cultura cinematografica.

Le Saint Germain des Prés: rinascita di un simbolo parigino

Precedentemente noto come Silencio des Prés, il cinema Le Saint Germain des Prés è una delle sale più significative del quartiere di Saint-Germain-des-Prés, sulla Rive Gauche di Parigi. Fondato negli anni Cinquanta, ha rappresentato un crocevia culturale, ospitando proiezioni di autori della Nouvelle Vague e rassegne di cinema d’autore. Recentemente restaurato, il cinema si presenta con tecnologie di proiezione all'avanguardia e una sala rinnovata che conserva il suo carattere intimo e raccolto, con una capienza di circa 50 posti.

La sua offerta culturale, che include cicli monografici, anteprime, retrospettive e conversazioni dal vivo, si inserisce in una tradizione che vede il Le Saint Germain des Prés come un ponte tra il passato e il futuro del cinema parigino.

L'obiettivo è attrarre un pubblico ampio, sia locale che internazionale, riaffermando il ruolo cruciale delle piccole sale storiche nel panorama della programmazione indipendente della capitale francese.