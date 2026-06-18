L'attrice premio Oscar Helen Mirren è stata insignita della prima edizione del prestigioso UK-Italy GREAT Award, un riconoscimento consegnato dall'attore e comico Checco Zalone (Luca Medici) presso l'ambasciata britannica. L'evento, introdotto dall'ambasciatore Stephen Hickey, ha celebrato il legame culturale tra Italia e Regno Unito, trasformandosi in un vivace siparietto tra i due artisti, all'insegna di ironia e stima reciproca.

L'incontro tra Zalone e Mirren: tra pizza mancata e complimenti

Durante la cerimonia di premiazione, Checco Zalone ha intrattenuto i presenti con un aneddoto divertente, rievocando una cena trascorsa in Puglia con Helen Mirren.

L'attore ha raccontato che, nonostante l'invito a casa dell'attrice, la serata si concluse senza la tanto attesa pizza, poiché nessuno era riuscito a prepararla. Con il suo inconfondibile umorismo, Zalone si è poi rivolto a Mirren con parole di sincero apprezzamento: “Helen sei bellissima, se solo ti avessi conosciuto prima…”. Dal canto suo, Mirren ha rivelato di aver scoperto Zalone guardando un suo film in aereo. Pur non comprendendo appieno la lingua, l'attrice è rimasta subito colpita, tanto da volerlo conoscere personalmente.

Un ponte culturale tra Italia e Regno Unito

L'incontro tra Helen Mirren e Checco Zalone simboleggia un significativo dialogo culturale tra i due Paesi, evidenziato anche dalla scelta dell'ambasciata di premiare l'attrice britannica.

Mirren, nota per il suo profondo amore per l'Italia e in particolare per la Puglia, ha consolidato nel tempo un rapporto di amicizia e stima con numerosi artisti italiani. La sua costante presenza a eventi di rilievo e la partecipazione attiva a iniziative culturali testimoniano il suo forte e duraturo legame con il Paese.

Helen Mirren: dal Taormina Film Festival al desiderio di nuove collaborazioni

Oltre al recente UK-Italy GREAT Award, Helen Mirren è stata protagonista di altre importanti manifestazioni in Italia. Al Taormina Film Festival, l'attrice premio Oscar ha espresso apertamente il desiderio di tornare a lavorare con Checco Zalone, rafforzando l'idea di una futura collaborazione artistica.

Durante la kermesse siciliana, Mirren ha anche ricordato con affetto la grande figura di Anna Magnani, sottolineando l'importanza che il riconoscimento del pubblico italiano riveste per lei. La sua brillante carriera, costellata di successi a livello internazionale, continua a essere celebrata e apprezzata sia in Italia che all'estero, confermando il suo status di icona del cinema.