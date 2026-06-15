Si è conclusa domenica 16 giugno 2026 a Roma, presso la Galleria Nazionale d'Arte Antica a Palazzo Barberini, la mostra "Bernini e i Barberini. Il fasto e la fortuna di una famiglia papale". L’esposizione, inaugurata il 1° marzo, ha registrato eccellenti risultati in termini di affluenza: oltre sessantamila visitatori hanno apprezzato le sale di Palazzo Barberini durante i suoi tre mesi e mezzo di apertura. Il percorso espositivo ha occupato tredici sale, raccogliendo circa sessanta opere, con prestiti significativi da musei italiani e internazionali, oltre a diverse concessioni da collezioni private.

Il grande successo dell'esposizione ha sottolineato il ruolo centrale di Palazzo Barberini nella vita culturale romana, offrendo al pubblico l'opportunità di approfondire la profonda relazione tra Gian Lorenzo Bernini e la potente famiglia Barberini, indiscussa protagonista del barocco romano. Le opere e la documentazione presentate hanno permesso di ricostruire un'epoca fondamentale per la storia artistica non solo di Roma, ma dell'Europa intera.

Palazzo Barberini: da Bernini alle mostre internazionali

Con la chiusura della rassegna "Bernini e i Barberini", Palazzo Barberini si appresta a ospitare due nuove, significative mostre internazionali. A partire dal 10 ottobre 2026, l'attenzione sarà rivolta all'arte olandese con "Vermeer.

La donna, la luce, il silenzio. Capolavori del Secolo d’oro olandese", un'esposizione dedicata al maestro di Delft e ad altri artisti del Seicento olandese. L'appuntamento presenterà almeno sei opere autografe di Johannes Vermeer, affiancate da altri venti dipinti di celebri artisti del medesimo periodo.

Successivamente, nella primavera del 2027, Roma accoglierà la mostra "Velázquez e il ritratto barocco spagnolo", che esporrà un nucleo di opere provenienti da importanti collezioni europee. Questa esposizione inedita si concentrerà sui ritratti del celebre pittore spagnolo e dei suoi contemporanei. Attraverso queste iniziative, Palazzo Barberini ribadisce la sua vocazione quale prestigiosa sede per grandi eventi culturali di respiro internazionale, arricchendo costantemente la sua offerta per i visitatori italiani e stranieri.

Un luogo di eccellenza per l'arte barocca e non solo

La Galleria Nazionale d’Arte Antica a Palazzo Barberini si conferma come uno dei centri più rilevanti per lo studio del Barocco a livello europeo. Il palazzo stesso, un capolavoro architettonico la cui costruzione iniziò nel 1625 per volontà di papa Urbano VIII Barberini, è frutto della collaborazione di maestri come Carlo Maderno, Gian Lorenzo Bernini e Francesco Borromini. Al suo interno, custodisce oltre cinquecento opere d’arte che spaziano dal XII al XVIII secolo. Tra i capolavori custoditi spiccano la celebre “Fornarina” di Raffaello, la “Giuditta e Oloferne” di Caravaggio, il grandioso affresco del salone centrale di Pietro da Cortona, e pregevoli dipinti di Andrea Sacchi, Guido Reni e Hans Holbein.

Negli ultimi anni, Palazzo Barberini ha notevolmente ampliato la sua attività espositiva, registrando una costante crescita di visitatori e divenendo un punto di riferimento per la valorizzazione e promozione del patrimonio culturale italiano. La ricca programmazione dei prossimi mesi, con le attese rassegne dedicate a Vermeer e Velázquez, non solo amplierà ulteriormente l'offerta culturale, ma rafforzerà anche la centralità di Roma sulla scena artistica internazionale.