Il celebre percussionista napoletano Ciccio Merolla ha annunciato le prime imperdibili date del suo atteso tour invernale, che prenderà il via con due speciali anteprime. Questi appuntamenti inaugurali vedranno l'artista esibirsi il 20 ottobre al prestigioso Teatro Augusteo di Napoli e il 25 novembre al Largo Venue di Roma. Il tour, curato dalla produzione Jesce Sole, promette di offrire al pubblico un'esperienza unica e coinvolgente, un vero e proprio viaggio nel ritmo, nell'energia e nella spiritualità che da sempre contraddistinguono lo stile inconfondibile di Merolla.

Le due serate saranno anche l'occasione esclusiva per ascoltare in anteprima i brani del suo nuovo lavoro discografico, la cui uscita è prevista per l'autunno.

Lo show di Ciccio Merolla si preannuncia come un evento di grande impatto, dove le percussioni, vero e proprio marchio di fabbrica dell'artista, saranno le protagoniste assolute. Attraverso il loro suono, Merolla è capace di creare atmosfere immersive e gioiosamente contagiose, trasformando ogni performance in una celebrazione vibrante. Non a caso, lo spettacolo evoca la "Malatìa", termine che richiama una delle sue hit più celebri e che incarna perfettamente lo spirito festoso e travolgente delle sue esibizioni dal vivo. Per l'occasione, Merolla sarà affiancato sul palco da una full band composta da alcuni dei migliori musicisti della nuova scena napoletana, garantendo una sinergia artistica che esalterà ulteriormente la potenza e la raffinatezza del suo sound.

Le date del tour e le modalità di acquisto dei biglietti

Il tour invernale di Ciccio Merolla si aprirà ufficialmente con la data partenopea del 20 ottobre al Teatro Augusteo di Napoli, un ritorno significativo per l'artista nella sua città natale. Seguirà l'appuntamento romano del 25 novembre al Largo Venue. Entrambe le serate rappresentano un'opportunità unica per i fan di scoprire in anteprima i brani inediti che faranno parte del suo prossimo album, un'anticipazione che accresce l'attesa per questo nuovo capitolo musicale. I biglietti per i concerti di Napoli e Roma sono già disponibili in prevendita. Gli interessati possono acquistarli a partire da venerdì 5 giugno, dalle ore 14, attraverso la piattaforma online Ticketone e presso tutti i punti vendita autorizzati.

L'organizzazione invita il pubblico ad assicurarsi per tempo la propria partecipazione a questi eventi che si preannunciano sold out, data la grande richiesta e l'entusiasmo generato dal ritorno di Merolla sul palco con una formazione così ricca e performante.

L'influenza di Ciccio Merolla nella scena musicale partenopea

Il nuovo tour di Ciccio Merolla non solo celebra il suo talento, ma rafforza anche il suo profondo legame con Napoli e la sua capacità di interagire e collaborare con la nuova generazione di talenti musicali della città. La scelta del Teatro Augusteo come sede della prima tappa sottolinea l'importanza e il prestigio di questo evento nel panorama culturale locale. L'Augusteo, infatti, è una storica e rinomata sala nel cuore di Napoli, da sempre punto di riferimento per le manifestazioni artistiche che valorizzano le eccellenze del territorio.

Merolla, riconosciuto per le sue innovative collaborazioni e per aver saputo reinventare il linguaggio delle percussioni, si conferma ancora una volta una figura centrale e un punto di riferimento imprescindibile in una scena musicale napoletana in costante e vivace evoluzione. La sua presenza continua a ispirare e a tracciare nuove direzioni per la musica partenopea contemporanea.