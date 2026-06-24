L'eredità artistica e personale di Lucio Dalla rivive attraverso un'importante asta di cimeli organizzata da Finarte a Roma. La collezione offre uno sguardo approfondito sulla carriera e la vita del cantautore, proponendo oggetti che hanno segnato tappe fondamentali del suo percorso artistico e momenti della sua quotidianità. Tra i lotti spiccano testimonianze del celebre tour 'Banana Republic' con Francesco De Gregori e il manoscritto autografo di "Canzone", insieme a numerosi altri pezzi iconici.

Il tour "Banana Republic" e la consacrazione di Dalla

Un capitolo cruciale della carriera di Dalla fu il tour del 1979, 'Banana Republic', condiviso con Francesco De Gregori. Questo evento rappresentò una svolta per la musica leggera italiana, che per la prima volta riempì gli stadi con una risposta di pubblico senza precedenti. Tra i pezzi più significativi all'asta, figurano gli iconici occhiali Ray-Ban indossati da Dalla in quell'occasione, divenuti un simbolo riconoscibile di un immaginario artistico che ha superato i confini del concerto, apparendo anche sulla copertina del disco omonimo.

Il manoscritto di "Canzone" e gli oggetti personali

La collezione include anche il manoscritto autografo di "Canzone" (1996), uno dei brani più celebri del repertorio di Dalla, secondo solo a "Caruso" per successo e notorietà.

Il documento rivela una curiosa variante testuale: la sostituzione del termine “chiavarti” con il più edulcorato “amarti” nei versi iniziali. Questo cambiamento solleva interrogativi ancora oggi irrisolti, tra cui l'ipotesi di una censura editoriale o di un'autocorrezione dell'autore. Tra gli altri oggetti personali e strumenti di lavoro, si trovano la scintillante giacca utilizzata da Dalla sul palco durante il leggendario concerto "DallAmeriCaruso" a New York nel marzo 1986. In asta compaiono anche un microfono e una cuffia da registrazione provenienti dallo studio allestito a bordo del suo yacht, un borsello realizzato dalla madre in cui il cantautore custodiva una piccola pistola per autodifesa, e una valigetta 24 ore Cartier.

A chiudere il catalogo, una Fiat 500 Rossa Abarth, donata a Dalla da Luca Cordero di Montezemolo, allora presidente della Fiat, completa di libretto di circolazione intestato e ancora perfettamente funzionante.

Un catalogo che racconta una carriera leggendaria

L'asta di Finarte offre un'opportunità unica per collezionisti e appassionati di ripercorrere le tappe di una carriera leggendaria. La varietà dei lotti, che spazia da strumenti musicali a memorabilia e oggetti d'uso quotidiano, permette di avvicinarsi a testimonianze autentiche della storia di Lucio Dalla, un artista che ha lasciato un segno profondo nella cultura musicale italiana.