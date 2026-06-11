La Sala Consiliare del Comune di Cimitile ha ospitato il 10 giugno la presentazione del progetto 'Raccontami di TE', un evento che ha celebrato il libro 'Sulle mie spalle, dentro il mio cuore. Rinascere lungo il Cammino di Santiago' di Michele Bisceglia, edito da Franco Di Mauro Editore. La serata ha registrato un successo significativo, evidenziando il trionfo dell'amore per la vita e la forza di una coppia che, nonostante le avversità, continua il proprio cammino. L'autore, l'avvocato Michele Bisceglia, era presente insieme alla moglie Rossella, portando con sé la memoria della loro figlia Diana, il cui ricordo vive attraverso l'associazione Gli Unicorni di Diana Napoli.

L'atmosfera dell'incontro è stata resa magica dagli interventi musicali dei flautisti Barone Alessio e Menichini Mario, che hanno eseguito, tra gli altri brani, la suggestiva colonna sonora de Il Signore degli Anelli, suscitando un lungo e commosso applauso dal pubblico. Tra i numerosi presenti, si sono distinti i rappresentanti di diverse realtà associative locali, quali Aned Campania, Genitori del Sud Cimitile, Gruppo Aido Nola‑Cimitile, Ipazia - Associazione Culturale Visciano, Nuovi Orizzonti Cimitile e Terra Mia Cimitile. Tutte queste organizzazioni erano unite da un unico, profondo intento: dare voce a chi ha saputo trasformare il dolore in cammino e in impegno concreto.

Interventi e testimonianze

L'apertura dei lavori ha visto i saluti istituzionali dell’avvocato Filomena Balletta, Sindaco di Cimitile, e dell’avvocato Anna Mercogliano, Assessore alla Cultura. Entrambe hanno espresso il loro cuore di donne e madri, sottolineando il profondo valore umano e sociale dell'iniziativa. La professoressa Filomena Carrella, giornalista, scrittrice e musicista, ha offerto una sua toccante riflessione sul messaggio di amore che si eleva dal testo di Bisceglia. Il dibattito è stato ulteriormente arricchito dagli interventi della Dott.ssa Celeste Sirignano del Polo Museale di Roccarainola, della professoressa Alessandra Bosone, Presidente dell'associazione artistica SeminArte, e della professoressa Adelina Mauro, scrittrice e giornalista.

Queste figure femminili hanno saputo dare voce al cuore, con sguardi che brillavano di autentiche emozioni.

Il dialogo con l'autore, Michele Bisceglia, è stato condotto con delicatezza e professionalità dalla Dott.ssa Manuela Morra, psicologa e psicoterapeuta. La moderazione dell'intera serata è stata affidata a Felice Peluso, Presidente del Gruppo Aido Nola‑Cimitile, il quale ha curato con grande dedizione ogni particolare e dettaglio di questa significativa manifestazione.

Il messaggio di 'Raccontami di TE' e l'impegno per la donazione

Ogni intervento ha rappresentato un colpo al cuore, un invito a guardare oltre la materialità per riscoprire il bene più prezioso: la nostra vita, l'autenticità dei rapporti e l'amore con cui osservare l'esistenza.

Il successo del libro di Bisceglia risiede proprio in questo: nell'amore per la vita, nell'amore di una coppia che continua a camminare nonostante tutto, e nella scelta coraggiosa di trasformare l'assenza in presenza. Il progetto 'Raccontami di TE' si propone, infatti, di sensibilizzare la comunità sull'importanza della donazione del midollo osseo, un tema centrale anche per l’associazione Gli Unicorni di Diana.

È stato ribadito l’impegno a sostenere l'associazione e a portare il suo messaggio soprattutto nelle scuole, con l'obiettivo di informare il mondo su una pratica ancora troppo poco conosciuta ma di vitale importanza. La serata di Cimitile è stata un monito di saggezza per i giovani, ricordando che il vero tesoro non è ciò che si conquista, ma ciò che si è, ciò che si ama e ciò che si sceglie di ricordare. L'iniziativa ha così rafforzato la volontà condivisa di sostenere progetti che valorizzino la memoria e l'impegno civile, trasformando il dolore in un cammino di speranza e solidarietà.