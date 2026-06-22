Si è conclusa con successo la prima edizione del concorso letterario “Dona un verso, salva una vita”, un evento che ha saputo fondere cultura, solidarietà e l’importante tema della sensibilizzazione alla donazione degli organi. La serata conclusiva si è svolta il 22 giugno 2026 nella suggestiva cornice del complesso delle Basiliche Paleocristiane di Cimitile, inserendosi nel programma della XXXI edizione del prestigioso Premio Cimitile.

L’iniziativa, promossa congiuntamente dall’Aido Gruppo Nola‑Cimitile e dall’associazione artistica SeminArte, ha coinvolto attivamente gli studenti delle scuole secondarie del territorio.

I giovani partecipanti hanno avuto l’opportunità di esprimere la propria sensibilità e riflessione attraverso poesie e racconti brevi, tutti dedicati al tema cruciale della donazione degli organi. Durante la manifestazione è stato inoltre presentato un volume che raccoglie l’insieme degli elaborati prodotti dai partecipanti, a testimonianza dell’impegno e della creatività dimostrati.

La cerimonia finale ha visto la partecipazione di numerose figure rappresentative del mondo istituzionale, scolastico e associativo. Tra gli interventi di rilievo, si sono susseguiti quelli del sindaco di Cimitile, Filomena Balletta, dell’assessore alla Cultura, Anna Mercogliano, di Elia Alaia per la Fondazione Premio Cimitile, e della consigliera regionale della Campania, Loredana Raia.

Quest’ultima ha enfatizzato il valore fondamentale della cultura del dono tra le giovani generazioni, sottolineando l’impatto educativo dell’evento.

Riconoscimenti e Protagonisti della Serata Finale

La serata, sapientemente condotta da Fiorella Boccucci, è stata arricchita da coinvolgenti momenti musicali e dalla lettura emozionante degli elaborati premiati. Un contributo significativo è stato offerto dai giovani artisti di SeminArte, coordinati da Alessandra Bosone, che hanno esposto le opere realizzate nell’ambito del progetto artistico collegato all’iniziativa, ricevendo un meritato diploma di merito.

Nel corso dell’evento sono stati conferiti riconoscimenti speciali a personalità di spicco del panorama artistico: all’attore Arturo Sepe, protagonista del film “L’ultima cosa bella”, e agli sceneggiatori Luigi Granato e Luca Luongo per la stesura della medesima opera cinematografica.

Il primo premio assoluto del concorso letterario è stato assegnato a Vincenzo Prisco per il suo elaborato intitolato “Dove la vita cambia idea”. Al secondo posto si è classificata Palmira Pesapane con “La donazione degli organi”, mentre il terzo premio è andato a Christian Cefariello per “Oltre la lente”. La giuria ha inoltre attribuito numerose menzioni speciali, a testimonianza dell’elevata qualità e profondità dei lavori presentati.

Valore Educativo e Impatto Sociale del Progetto

Filomena Carrella, presidente del comitato scientifico, ha espresso grande soddisfazione, dichiarando che “Tutti i partecipanti hanno dimostrato grande sensibilità e capacità di riflessione su un tema di forte rilevanza sociale”.

Ha inoltre evidenziato l’entusiasmo contagioso degli studenti e il prezioso contributo offerto dai docenti nel percorso formativo. Il concorso, la cui presentazione ufficiale è avvenuta il 17 giugno 2026 con un convegno presso il medesimo complesso basilicale, ha saputo coinvolgere attivamente scuole, associazioni e istituzioni locali.

L’obiettivo primario di questa iniziativa è stato quello di promuovere la cultura della solidarietà e della donazione tra i giovani, valori fondamentali per la crescita della società. La prima edizione di “Dona un verso, salva una vita” si chiude con un bilancio estremamente positivo, consolidandosi come un progetto educativo e culturale di grande impatto, capace di sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza del dono e della condivisione per la vita.