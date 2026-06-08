Il Cvtà Street Fest, festival internazionale di street art nel borgo molisano di Civitacampomarano, celebra il suo decennale. L'artista Alice Pasquini, ideatrice del festival, ha pubblicato il volume "Cvtà Street Fest - Dieci anni di muri, storie e comunità a Civitacampomarano 2016-2025" (Drago editore). Il libro ripercorre la storia del progetto che, dal 2016, ha trasformato Civitacampomarano in un polo d'attrazione per l'arte urbana, con numerosi murales realizzati da molti artisti di fama mondiale, inclusi nomi di spicco internazionali e italiani.

Il volume e l'impatto

Il libro documenta il decennio di attività con immagini e testi, includendo le voci dirette degli artisti. Il brasiliano Alex Senna ha elogiato l'accoglienza della comunità, sottolineando la capacità del festival di creare legami duraturi tra artisti e residenti. Il Cvtà Street Fest si è affermato come esempio di rigenerazione sociale e urbana per i borghi minori, dimostrando come l'arte urbana possa far rinascere territori dimenticati tramite un dialogo costante tra arte, patrimonio storico e vissuto quotidiano.

L'edizione 2026 e il futuro

L'edizione 2026 del Cvtà Street Fest si terrà a Civitacampomarano il 27 e 28 giugno. Oltre alla partecipazione internazionale, il festival aprirà la galleria permanente No Panic.

Questa struttura promuoverà l'arte e la formazione artistica tutto l'anno, ospitando una residenza per artisti e integrando attività per scuole e giovani.

In un decennio, Civitacampomarano, borgo afflitto dallo spopolamento, ha trasformato la propria immagine e il proprio destino. Grazie al festival, i suoi muri e le sue vie sono diventati meta di turismo culturale, infondendo nuova vita a una comunità che, tramite l'arte, ha riscoperto identità e attrattività. Questa trasformazione è un caso emblematico di come l'arte pubblica contemporanea possa innescare processi virtuosi di rigenerazione urbana e sociale, favorendo l'incontro tra culture e la partecipazione attiva dei cittadini. Il decennale del Cvtà Street Fest celebra non solo le opere, ma anche il valore della condivisione e della progettualità collettiva nel ridare vita a luoghi e comunità.