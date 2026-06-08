Il Cvtà Street Fest, festival internazionale di street art ideato e diretto da Alice Pasquini, celebra i suoi dieci anni con un volume dedicato. Intitolato “Cvtà Street Fest – Dieci anni di muri, storie e comunità a Civitacampomarano 2016-2025” (Drago editore, 2026), il libro documenta la trasformazione del borgo molisano di Civitacampomarano. Raccoglie immagini e testimonianze delle opere realizzate dal 2016. Pasquini spiega che il volume ripercorre l’evoluzione del festival e il dialogo tra artisti, abitanti e territorio, che ha trasformato “facciate, vicoli e spazi quotidiani in occasioni di confronto e condivisione, intrecciando creatività e identità locale”.

Il volume include contributi di curatori, ricercatori, giornalisti e ricordi di artisti. Il brasiliano Alex Senna, ad esempio, racconta la sua prima esperienza: “Ricordo quando fui invitato a dipingere al Cvtà: era il mio primo viaggio in Italia ed è stato magico... la gentilezza di tutti mi ha fatto sentire al sicuro mentre dipingevo in città”. Dal 2015 al 2025, il festival ha ospitato a Civitacampomarano artisti internazionali di spicco come Dan Witz (USA), Icy & Sot (Iran), Hiroyasu Tsuri “Twoone” (JP), Ellena Lourens e Keia Tama (ZA), Hanif Kureshi “Daku” (IND), Martin Whatson (NOR). Tra gli italiani figurano Alice Pasquini, Maria Pia Picozza, Biancoshock, Hitness, Hicks, Uno, Gola, MP5 e 2501.

La Galleria No Panic: un nuovo polo per l'arte urbana

Il 2026 segna un’altra tappa per il Cvtà Street Fest. Per il decennale, Civitacampomarano ospiterà una nuova edizione del festival il 27 e 28 giugno, con l’inaugurazione della Galleria No Panic in via Discesa degli Orti, 25/a. Questo spazio permanente darà continuità all’esperienza collettiva, sede per arte urbana, residenze, iniziative scolastiche ed educative. Mira a rafforzare il ruolo di Civitacampomarano come centro di ricerca contemporanea e facilitare nuove collaborazioni internazionali. All’inaugurazione del 27 giugno, attesi molti artisti storici del festival: Elfo, Uno, Lucy Mclauchlan, Victor Garcia Repo, David De La Mano, Pablo Herrero, Alex Senna, Dan Witz, Ellena Lourens, Keya Tama, Twoone, Icks e Alice Pasquini.

Ospite d’eccezione sarà Grantley Marshall (Daddy G), fondatore dei Massive Attack e icona della scena underground di Bristol.

L'arte come motore di rigenerazione per i borghi

Il Cvtà Street Fest si è affermato come modello di rigenerazione urbana e sociale attraverso l’arte pubblica. L’iniziativa ha trasformato Civitacampomarano in un punto di riferimento internazionale per l’arte contemporanea, attirando visitatori, stimolando l’economia locale e offrendo nuove prospettive a un borgo afflitto dallo spopolamento. Alice Pasquini enfatizza: “L’arte urbana supporta i territori e i borghi dimenticati, piccoli, anche disabitati, rinascono”. Dal 2016, le oltre cento opere murali hanno inciso sull’immagine del paese, oggi riconosciuto come un museo a cielo aperto.

Il festival ha promosso la continuità delle relazioni tra artisti, cittadini e istituzioni, rafforzando la dimensione comunitaria. L’apertura della Galleria No Panic consolida questa visione, proiettando Civitacampomarano come laboratorio per la ricerca artistica, la collaborazione internazionale e la partecipazione culturale.