Il rap “made in Italy” occupa tutte le posizioni al vertice della classifica FIMI (Federazione Industria Musica Italiana) degli album di questa settimana, segnando il successo di Shiva che torna al primo posto con Vangelo. Vanno molto bene anche i nuovi album di MadMan e 18K, il mixtape di Tedua, mentre Sal Da Vinci festeggia il quinto posto in classifica col nuovo album che prende il nome dal pezzo vincitore del Festival di Sanremo 2026, Per sempre sì. Sul fronte dei singoli è da segnalare il record di Ossessione: il brano di Samurai Jay è da quattordici settimane primo in classifica, migliorando ulteriormente il primato di permanenza alla posizione numero uno, mentre diversi pezzi estivi iniziano a consolidare le loro posizioni in cima alla top ten.

Classifica FIMI degli album: Shiva ritorna alla prima posizione

In una settimana ricca di nuove uscite, “Vangelo” di Shiva conferma il successo ottenuto, tornando ancora una volta al vertice della classifica FIMI degli album. Va molto bene MM vol.5 di MadMan che esordisce al secondo posto, davanti a un’altra novità rap, Io di 18K. Scende dalla prima alla quarta posizione il mixtape Ryan Ted di Tedua. Il nuovo album di Sal Da Vinci parte dal quinto posto, davanti a Tutto è possibile di Geolier. Scende di quattro posizioni Amatore di Samurai Jay, che si piazza davanti al fortunato album di Bad Bunny. Al nono posto troviamo in discesa Tutta vita (sempre) di Olly, che precede The boys of Dungeon Lane di Paul McCartney.

Da segnalare il gran balzo in avanti dell’edizione “deluxe” di Sono un grande di Tiziano Ferro, che sale in dodicesima posizione.

Classifica cd, vinili e musicassette: primo 18K, davanti a Madman

Tante novità, con uno sguardo al passato, anche nella classifica Fimi dedicata ai supporti fisici, come cd, vinili e musicassette: 18K si aggiudica il primo posto con il suo nuovo album, davanti a MadMan e a Paul McCartney. Quarto Sal Da Vinci, che precede Tiziano Ferro. Scende al sesto posto l’edizione per il quarantesimo anniversario di Thriller di Michael Jackson, mentre settimo è la registrazione del live ad Asbury Park realizzato da Bruce Springsteen e The E Street Band nel 2024. Troviamo ancora Michael Jackson all’ottavo posto con Bad, seguito dalla riedizione per il decimo anniversario di Dangerous Woman di Ariana Grande.

Alla decima posizione della classifica FIMI dedicata ai supporti fisici scende Shiva, precedendo la riedizione di Gli anni degli 883, Inferno dei Boards of Canada, Arirang dei BTS, Lemonade delle Aespa, Stupida Vita di Lorenzo Salvetti, Voce e Batteria di Frankie Hi Nrg Mc.

Classifica singoli: record di permanenza al vertice per Samurai Jay

A febbraio, durante il Festival di Sanremo, nessuno avrebbe scommesso su un risultato così incredibile per Samurai Jay, che conserva il primo posto della classifica FIMI dei singoli per la quattordicesima settimana di fila, risultando il pezzo che ha venduto di più tra quelli dell'ultima edizione della rassegna. Da qualche tempo il successo di Samurai Jay è tallonato da un brano dal sapore decisamente estivo, La testa gira, che vede insieme Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa.

Sale di tre posizioni fino al terzo posto Swag Music di Artie 5ive, così come crescono di quattro posti, Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese. Al quinto e al sesto posto troviamo due pezzi di Shiva: Bad Bad Bad con Geolier e Obsessed con Anna. I Pinguini Tattici Nucleari sono stabili al settimo posto con Sorry scusa lo sento, davanti a Bresh con Da Dio, Romantica di Ultimo e Canzone d’Amore di Geolier. Infine, Buon Vento di Jovanotti e Alfa sale fino alla quattordicesima posizione.