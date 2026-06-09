Il Lamezia International Film Fest si prepara a un'edizione di grande risonanza nel novembre 2026, annunciando la presenza di due figure di spicco del cinema mondiale: il regista francese Claude Lelouch, vincitore di un Premio Oscar, e il celebre cineasta britannico Stephen Frears. L'evento, che si terrà a Lamezia Terme, in Calabria, rafforza la vocazione internazionale del festival e la sua apertura ai grandi nomi della settima arte. La direzione artistica, guidata da Gianlorenzo Franzì, ha espresso grande soddisfazione per la scelta, che conferma il percorso di crescita della manifestazione.

Entrambi i registi saranno protagonisti di incontri aperti al pubblico e retrospettive dedicate alle loro opere più significative. Claude Lelouch condividerà la sua esperienza cinematografica, mentre Stephen Frears offrirà una riflessione sulle trasformazioni del cinema europeo contemporaneo. L'edizione 2026 non si limiterà a celebrare i due illustri cineasti, ma includerà anche momenti formativi e di dialogo, coinvolgendo attivamente il pubblico e i giovani talenti, con l'obiettivo di stimolare un confronto sulle evoluzioni del linguaggio cinematografico a livello globale.

Il Festival: un punto di riferimento per il cinema calabrese

Nato nel 2014 e ospitato annualmente presso il Teatro Grandinetti Comunale, il festival si è affermato come un appuntamento cruciale per il cinema del Sud Italia.

Accogliendo professionisti da diversi paesi, si distingue per l'attenzione a linguaggi e generi vari, dal cinema d'autore alle nuove tendenze. L'arrivo di Claude Lelouch ("Un uomo, una donna") e Stephen Frears ("The Queen", "Le relazioni pericolose") eleva il profilo culturale dell'evento, che prevede anche una selezione internazionale di film in concorso e fuori concorso.

Il Lamezia International Film Fest contribuisce alla promozione della settima arte e alla valorizzazione turistica e culturale di Lamezia Terme. La città, snodo strategico nella Calabria centrale, conferma la sua ambizione di diventare un polo culturale e cinematografico di riferimento per il Sud Italia, arricchendo un territorio già ricco di storia e tradizioni.