I gioielli di Claudia Cardinale vanno all’asta: 24 preziosi monili, indossati più volte dall’indimenticabile Angelica de Il Gattopardo, sono in vendita online da Christie's fino al 26 giugno.

L’attrice è morta a 87 anni lo scorso settembre a Nemours, in Francia.

Un patrimonio legato alla vita e al cinema

La maggior parte dei gioielli le fu donata negli anni Sessanta dall’allora marito, il produttore cinematografico Franco Cristaldi, che l’aveva scelta nel 1958 per I soliti ignoti.

La collezione comprende creazioni di Bulgari, Cartier e Van Cleef & Arpels, testimonianza dell’eleganza e del glamour che hanno accompagnato una delle star più celebri della storia del cinema italiano e internazionale.

Come altre grandi attrici dell’epoca — da Anna Magnani a Gina Lollobrigida, da Sophia Loren a Monica Vitti — anche Cardinale era profondamente legata a Bulgari, simbolo del lusso e della Dolce Vita.

Gioielli tra cinema e identità

Alcuni pezzi hanno un legame diretto con il grande schermo: per La Pantera Rosa, Van Cleef & Arpels realizzò un ornamento per capelli destinato al personaggio della principessa Dala interpretato dall’attrice.

Tra gli oggetti più rappresentativi figura anche il celebre orologio-bracciale “Serpenti” di Bulgari, divenuto icona del costume e dello stile delle dive del periodo.

Claudia Cardinale amava gioielli dalla forte personalità. "Recitare era il passaporto di mia madre per il mondo", ha raccontato la figlia Claudia Squitieri a Christie’s.

"Viaggiava ovunque per promuovere i suoi film, da New York a Tokyo, portando con sé i suoi gioielli preferiti perché non credeva alla filosofia del ‘l’ho indossato una volta e non lo metterò mai più’: mi piace il fatto che abbia portato gli stessi gioielli per tutta la vita: dimostra che avevano per lei un significato speciale".

Ricordi, carriera e impegno civile

Fotografie d’archivio mostrano l’attrice con la stessa collana di smeraldi e diamanti indossata in momenti diversi della sua vita pubblica, da Roma a Los Angeles fino a Cannes.

"Col passare degli anni i gioielli divennero per lei ricordi tangibili del proprio successo. Alcuni le ricordavano luoghi, altri i ruoli interpretati e le donne rappresentate sullo schermo".

Oltre alla carriera cinematografica, Claudia Cardinale è stata anche Ambasciatrice di Buona Volontà dell’UNESCO a sostegno dei diritti delle donne.

Nel 2023, poco prima della morte, ha creato insieme alla figlia una fondazione per giovani artiste, a cui saranno destinati parte degli incassi dell’asta.