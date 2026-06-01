Il “GrandTour La vita è adesso” di Claudio Baglioni, il cui debutto era atteso per lunedì 29 giugno 2026 in Piazza San Marco a Venezia, è stato ufficialmente posticipato al 2027. La decisione è stata presa a seguito di una diagnosi di polmonite interstiziale acuta che ha colpito l’artista, per la quale sono stati prescritti 90 giorni di riposo e terapie specifiche per il recupero completo.

L'annuncio giunge mentre i fan attendevano il ritorno sui palchi del cantautore romano. Il “GrandTour La vita è adesso” si preannunciava come uno degli eventi musicali più significativi dell'estate 2026, con tappe nei più suggestivi luoghi monumentali d’Italia.

La riprogrammazione al 2027 consentirà di mantenere intatta la visione originale di una celebrazione itinerante. Tutte le date inizialmente previste sono quindi rimandate, inclusa l'apertura a Venezia, scelta per il suo valore simbolico e turistico.

Il progetto “GrandTour – La vita è adesso”

Il tour, intitolato “GrandTour – La vita è adesso”, è stato ideato per celebrare i quarant’anni dall’uscita dell’album omonimo, un pilastro della discografia italiana. Claudio Baglioni aveva concepito quaranta concerti esclusivi all’aperto, ciascuno ambientato in cornici storiche e suggestive. L'elemento distintivo è l'esecuzione integrale dal vivo dell'album “La vita è adesso”, pubblicato nel 1985 e riconosciuto come uno dei dischi italiani più venduti di sempre.

Per l'occasione, Baglioni sarà accompagnato da una super band di 21 musicisti e coristi, promettendo una resa musicale ricca e fedele. Ogni concerto includerà, oltre ai brani dell'album celebrato, anche una selezione dei grandi successi della sua lunga carriera, in un racconto musicale che unisce emozione, memoria e bellezza visiva.

“La vita è adesso”: album iconico e ritorno sui grandi palchi

L’album “La vita è adesso” del 1985 rappresenta uno dei vertici della carriera di Baglioni. Con milioni di copie vendute, ha segnato un'epoca ed è ancora oggi un punto di riferimento per la musica leggera italiana. Il tour del 2027, che manterrà il concept annunciato, segna il ritorno del cantautore nei grandi spazi all’aperto dopo oltre quindici anni.

Questo evento mira a connettere la memoria personale e artistica del pubblico con la magnificenza paesaggistica e monumentale dei luoghi scelti. Nell’attesa della nuova calendarizzazione, l’auspicio è per una pronta e completa guarigione di Claudio Baglioni, affinché possa offrire ai suoi fan l'evento celebrativo nella sua interezza nelle date riprogrammate per il 2027.