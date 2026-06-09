Claudio Baglioni ha scelto di rivolgersi direttamente ai suoi fan attraverso un videomessaggio sui social, esprimendo profonda gratitudine a otto giorni dall’annuncio del rinvio del suo attesissimo GrandTour La Vita è Adesso. La decisione di posticipare di un anno, al 2027, l’avvio di questo grande evento musicale è stata dettata dalle conseguenze di una polmonite interstiziale, che ha richiesto un periodo di recupero più lungo del previsto. L’artista ha descritto l'annuncio come “uno dei più difficili della mia intera carriera”, sottolineando come i numerosi messaggi di affetto e incoraggiamento ricevuti gli abbiano trasmesso “il fiato necessario per continuare a suonare e a cantare”.

Il tour, che avrebbe dovuto debuttare il 29 giugno 2026 a Venezia, è stato rinviato per consentire il pieno recupero della capacità polmonare di Baglioni. Il cantautore romano, da sempre noto per la sua estensione polmonare, ha evidenziato come il ristabilimento completo sia cruciale per affrontare un calendario di spettacoli dal vivo particolarmente impegnativi, che prevedono esibizioni di oltre tre ore per ciascuna serata.

Le nuove date e le modalità per i biglietti

Superata la fase più delicata della malattia, Baglioni e il suo staff hanno riprogrammato l’intero tour per il 2027. Tutte le date già pianificate slitteranno esattamente di un anno, mantenendo lo stesso calendario e le medesime location.

I biglietti acquistati in precedenza rimarranno validi per le nuove date. Per coloro che non potranno partecipare agli appuntamenti riprogrammati, sarà possibile richiedere il rimborso fino al 30 giugno 2026 tramite il circuito ufficiale di vendita.

Il GrandTour La Vita è Adesso toccherà numerose città e location prestigiose in tutta Italia, da nord a sud. Tra le tappe confermate figurano Venezia, Spoleto, Siracusa, Pistoia, Genova, Firenze, Pompei, Palermo e Torino, con concerti previsti in grandi parchi, teatri storici e arene dedicate alla musica dal vivo. Nel suo messaggio, Baglioni ha ribadito l’importanza del GrandTour non solo come progetto musicale, ma anche come un viaggio personale e artistico.

Pur ammettendo il rammarico per il rinvio, l’artista ha promesso che lo slancio e l’entusiasmo saranno rinnovati in vista della ripartenza nel 2027.

Il significato del progetto e la carriera di Baglioni

Claudio Baglioni è riconosciuto come uno dei cantautori più rappresentativi della scena musicale italiana, celebre per aver realizzato tournée spettacolari capaci di attrarre un pubblico intergenerazionale. Il titolo del tour, "La Vita è Adesso", richiama uno dei suoi album di maggiore successo, pubblicato nel 1985, che detiene il primato di disco più venduto nella storia italiana con oltre tre milioni di copie. Le tappe del GrandTour si inseriscono in questa lunga tradizione di grandi eventi che hanno scandito la sua carriera.

Il posticipo dell’intera programmazione riflette la volontà di garantire la massima sicurezza sia per l’artista che per il pubblico. Baglioni ha assicurato che lo spirito e il repertorio previsto saranno mantenuti inalterati, arricchiti da eventuali nuove invenzioni sceniche. L’esperienza vissuta è vista come un’occasione di rinnovato slancio artistico, con la convinzione che la vicinanza e il sostegno dimostrati dai fan costituiscano una risorsa fondamentale per il successo della ripartenza del tour nel 2027.