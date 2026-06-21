Claudio Covato ha conquistato la vittoria all'edizione 2026 di Musicultura, l'importante festival italiano dedicato alla canzone d'autore. La finale, svoltasi il 20 giugno 2026 all'Arena Sferisterio di Macerata, ha registrato il tutto esaurito. L'evento è stato impreziosito dalle esibizioni straordinarie de Le Vibrazioni e del cantautore Alan Sorrenti, che hanno affiancato i finalisti della storica rassegna.

Il cantautore palermitano Covato ha saputo conquistare giuria e pubblico con l'interpretazione del suo brano “Astronauta” e l'intensità della sua voce, emergendo tra gli otto artisti in gara.

Al momento della premiazione, ha dichiarato: “Musicultura rappresenta un’opportunità unica per chi scrive musica con sincerità. La dedico a tutte le persone che credono nella canzone d’autore”.

Musicultura: Piattaforma per Nuovi Talenti

Fondato a Macerata nel 1990, Musicultura si è affermato come punto di riferimento per la scoperta e valorizzazione di nuovi interpreti e autori nel panorama musicale italiano. Ogni anno, il festival attrae talenti da tutta Italia e coinvolge figure di rilievo nazionale nella giuria. L'Arena Sferisterio, sede della manifestazione, è nota per la sua straordinaria acustica e una capienza di quasi 3.000 posti, offrendo un contesto prestigioso. Nel corso delle sue edizioni, Musicultura ha lanciato la carriera di numerosi cantautori e gruppi affermati.

La presenza di ospiti come Le Vibrazioni e Sorrenti evidenzia il dialogo tra le nuove leve e i protagonisti storici del settore.

L'Arena Sferisterio: Simbolo Culturale di Macerata

L'Arena Sferisterio, che ha ospitato la fase finale del festival, è uno dei monumenti culturali più rappresentativi di Macerata. Edificata nel XIX secolo, è riconosciuta internazionalmente come teatro all'aperto e sede di eventi musicali e lirici di alto profilo, incluso il Macerata Opera Festival. La struttura ospita regolarmente eventi che attraggono visitatori da tutta la penisola, contribuendo al valore turistico e culturale della città. L'edizione 2026 di Musicultura conferma il successo del festival, dimostrando la sua capacità di rinnovarsi e di interpretare le aspirazioni di una nuova generazione di artisti, mantenendo un forte legame con la tradizione della canzone italiana.