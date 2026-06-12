Il rinomato pianista e compositore Claudio Filippini, figura di spicco della scena jazzistica italiana contemporanea, è il protagonista di un significativo tour internazionale che lo vede esibirsi tra la Thailandia e l'India. L'iniziativa si inserisce nel prestigioso progetto ‘Suono Italiano – Jazz session’, promosso dal Cidim, e mira a consolidare la presenza del jazz italiano sui palcoscenici globali. Il tour prevede un totale di tre appuntamenti di alto profilo: due nella vibrante capitale thailandese, Bangkok, e uno nella metropoli indiana di Mumbai.

Questa serie di concerti gode del prezioso sostegno degli Istituti Italiani di Cultura delle rispettive città e del contributo fondamentale del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo.

Le tappe asiatiche del jazz italiano

Il percorso musicale di Filippini ha preso il via a Bangkok, con una prima esibizione presso l'auditorium dell'Alliance Française. La seconda tappa nella capitale thailandese è stata ospitata dal celebre The Bamboo Bar, un locale storico riconosciuto a livello internazionale per aver accolto nel corso dei decenni i più grandi nomi del jazz mondiale. Questo concerto ha assunto un significato ancora più speciale, inserendosi nelle celebrazioni per il 150° anniversario del Mandarin Oriental di Bangkok.

L'hotel, simbolo dell'ospitalità internazionale e della vita culturale sulle rive del fiume Chao Phraya, vanta un legame storico con l'Italia, in particolare attraverso l'architetto piemontese Mario Tamagno, che nei primi del Novecento progettò la celebre Authors’ Lounge, cuore storico della struttura. Gli eventi in Thailandia sono stati organizzati in stretta collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di Bangkok, evidenziando il valore del dialogo culturale tra la ricca tradizione musicale italiana e il dinamico contesto asiatico.

Un repertorio tra tradizione e innovazione

Durante le sue performance, Claudio Filippini ha proposto al pubblico locale un viaggio musicale dal sapore unico.

Il suo repertorio ha spaziato dalla libera improvvisazione, espressione della sua straordinaria sensibilità, alla raffinata reinterpretazione dei grandi classici del songbook jazzistico americano, omaggiando i padri nobili della tradizione. Un angolo speciale di ogni serata è stato dedicato alle sue composizioni originali, nate dalla penna dello stesso Filippini, con l'esecuzione di brani inediti e di successi estratti dai suoi ultimi album. Questa fusione di elementi ha offerto un'esperienza musicale intensa e misurata, capace di coniugare precisione tecnica e libertà espressiva. Il tour ha trovato la sua conclusione in India, a Mumbai, dove il pianista si è esibito all'interno del prestigioso Tata Theatre del National Centre for the Performing Arts, rafforzando ulteriormente il legame tra la scena jazz italiana e un pubblico internazionale sempre più ampio.

Claudio Filippini: un talento del jazz contemporaneo

Originario di Pescara, Claudio Filippini si è affermato come uno dei pianisti e compositori più originali e apprezzati del jazz contemporaneo italiano. La sua carriera è contraddistinta da una costante e profonda ricerca musicale e da significative collaborazioni con artisti di rilievo, che lo hanno portato a calcare i palcoscenici di importanti festival e teatri sia sul territorio nazionale che all'estero. Il suo stile distintivo si caratterizza per la capacità di unire una tecnica raffinata a una profonda libertà espressiva, trasformando ogni sua performance in un coinvolgente e memorabile viaggio musicale. La sua partecipazione al progetto ‘Suono Italiano – Jazz session’ sottolinea l'impegno del Cidim nel promuovere l'eccellenza musicale italiana a livello globale.