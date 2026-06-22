La stagione dei concerti estivi in Piazza San Marco a Venezia prende il via giovedì 25 giugno 2026, con l'atteso live del cantautore Riccardo Cocciante. L'artista si esibirà nell'ambito del tour "Io... Riccardo Cocciante Nel 2026", inaugurando ufficialmente una serie di appuntamenti musicali d'eccezione. Questi eventi, organizzati in collaborazione con il Comune di Venezia e Vela spa, vedranno protagonisti alcuni dei più importanti nomi della scena musicale italiana e internazionale, trasformando il cuore di Venezia in un palcoscenico di risonanza europea.

Riccardo Cocciante, in vista del concerto inaugurale, ha sottolineato l'importanza della dimensione live come momento di racconto personale e artistico. "La dimensione live è un modo di raccontarmi. Ci sono brani che hanno 50 anni e metterli vicino a canzoni nuove potrebbe risultare stridente, ma non aver mai scritto per moda fa sì che ci sia un discorso 'aperto' che non crea nessun paragone tra passato e presente, un linguaggio riconoscibile, al di fuori dei trend del momento", ha dichiarato il cantautore, evidenziando la coerenza e l'attualità del suo repertorio.

Il calendario prosegue sabato 27 giugno con Andrea Bocelli, protagonista della tappa veneziana del suo World Tour dedicato ai 30 anni di "Romanza".

Bocelli si esibirà con un repertorio che include brani iconici come "Time to Say Goodbye", "Vivo per lei" e "Miserere". L'artista ha descritto l'album Romanza come "il biglietto da visita della mia carriera internazionale, ma per me Romanza è anche e soprattutto il compendio della mia storia personale e d’artista, è un pezzo del mio cuore che, grazie al miracolo della musica, ho potuto condividere con il mondo", sottolineando il profondo legame emotivo con l'opera.

Un'estate di grandi eventi musicali a Venezia

A partire dal 25 giugno e fino al 15 luglio 2026, Piazza San Marco si conferma uno dei poli principali della musica dal vivo in Italia, trasformandosi in un grande palco all'aperto. La stagione, oltre ai concerti di Cocciante e Bocelli, ospita eventi di rilievo nazionale e internazionale, con la presenza di artisti storici e di ensemble sinfonici che coinvolgono l'intero tessuto culturale cittadino, rendendo l'estate veneziana un punto di riferimento per gli amanti della musica e dell'arte.

Tra gli appuntamenti in programma, domenica 5 luglio l'Orchestra e il Coro del Teatro La Fenice proporranno la "Morricone Night Suit veneziana", un suggestivo omaggio alla musica e al cinema. Il giorno successivo, lunedì 6 luglio, sarà la volta di Edoardo Bennato con il tour "Quando sarò grande". Il calendario prevede inoltre due serate consecutive, il 29 e 30 giugno, dedicate a Claudio Baglioni, arricchendo ulteriormente l'offerta musicale della città.

Piazza San Marco: palcoscenico di prestigio internazionale

Piazza San Marco, da sempre simbolo europeo di arte e storia, consolida il proprio ruolo nella scena musicale contemporanea grazie a una stagione che valorizza le diverse espressioni del panorama musicale: dall'opera al pop, dal cantautorato alla musica sinfonica.

La collaborazione con istituzioni prestigiose come il Teatro La Fenice e la presenza di artisti di richiamo internazionale sottolineano la vocazione della città a farsi ponte tra tradizione e innovazione.

Gli appuntamenti in programma sono protagonisti non solo della vita cittadina, ma attraggono pubblico da tutta Europa, ponendo Venezia come una delle capitali degli eventi musicali estivi. Il concerto di Riccardo Cocciante, inserito in un tour che celebra cinquant'anni di carriera, rappresenta la sintesi tra il passato e il presente della canzone italiana, mentre la presenza di Andrea Bocelli e degli altri artisti conferma la Piazza quale luogo privilegiato di incontro fra grandi interpreti e un pubblico internazionale. Venezia rinnova così la propria vocazione culturale, offrendo una stagione di concerti che unisce memoria artistica, spettacolo dal vivo e apertura al mondo moderno.