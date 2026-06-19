Sarà Riccardo Cocciante ad aprire la stagione dei grandi concerti a Pordenone, in vista della candidatura della città a Capitale italiana della Cultura 2027. L'annuncio, dato dalle istituzioni comunali e dagli organizzatori, conferma l'artista come primo protagonista di un cartellone di appuntamenti musicali di rilievo nazionale e internazionale. Cocciante salirà sul palco il 19 giugno 2026, inaugurando ufficialmente una serie di eventi che mirano a posizionare Pordenone come un punto di riferimento per la musica e la cultura. Il sindaco Alessandro Ciriani ha sottolineato il valore di questa scelta per il territorio.

L'evento si inserisce nel più ampio programma di iniziative a supporto della candidatura di Pordenone a Capitale italiana della Cultura 2027, un obiettivo che la città friulana persegue attraverso un ricco calendario di proposte culturali, artistiche e musicali. Il concerto sarà ospitato nel nuovo polo culturale, un'infrastruttura chiave nel percorso di valorizzazione del panorama artistico e sociale cittadino. L'assessore alla cultura, Pietro Tropeano, ha evidenziato come l'apertura con Cocciante dia il via a una stagione di grande musica, con nomi di spicco italiani e internazionali. Le prevendite per il concerto apriranno nelle prossime settimane, con attese di migliaia di spettatori da tutto il Nordest.

Il Nuovo Polo Culturale di Pordenone: Un Centro Strategico

Il concerto di Cocciante segna l'inaugurazione ufficiale del nuovo polo culturale cittadino, destinato a diventare il fulcro delle politiche culturali in vista del 2027. La struttura, recentemente completata, è progettata per ospitare non solo concerti, ma anche spettacoli teatrali, incontri con autori, esposizioni d'arte ed eventi multidisciplinari. Collocato strategicamente nel centro di Pordenone, il polo offre spazi modulabili capaci di accogliere sia grandi eventi che iniziative locali, con una capienza di diverse migliaia di persone.

Attraverso questa moderna infrastruttura e gli importanti appuntamenti in programma, Pordenone mira a generare un impatto significativo sull'offerta turistica e sulla valorizzazione culturale.

La città vanta già una consolidata tradizione di eventi di risonanza nazionale e internazionale, come il festival letterario “Pordenonelegge” e il festival del cinema muto, affermando così un'identità dinamica e aperta all'innovazione culturale.

Riccardo Cocciante: Il Ritorno e il Tour 2026

Riccardo Cocciante, figura di spicco della musica italiana e autore-interprete tra i più apprezzati, torna protagonista dopo aver registrato numerosi sold-out negli ultimi anni. L'artista, vincitore del Festival di Sanremo nel 1991, è celebre anche per le sue opere musicali di successo, tra cui "Notre Dame de Paris" e "Giulietta e Romeo". L'evento di Pordenone rappresenta una delle prime tappe del suo nuovo tour estivo del 2026, che toccherà diverse città italiane come Roma, Milano, Bari e Firenze, confermando la sua capacità di unire generazioni di pubblico.

L'atteso appuntamento a Pordenone vedrà Cocciante proporre un repertorio che ripercorre l'intera sua carriera, con l'esecuzione dei principali successi che lo hanno reso famoso in Italia e all'estero. La serie di concerti ospitati nel nuovo polo culturale si inserisce in un più ampio quadro di iniziative volte a potenziare l'offerta culturale e musicale della città, un percorso che proseguirà fino all'anno di Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027.