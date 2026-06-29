Sarà “Col cuore in gola” (1967), il thriller pop diretto e montato dal maestro veneziano Tinto Brass, il film di preapertura dell’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. La proiezione, in programma il primo settembre 2026, renderà omaggio a Brass, figura anticonformista e protagonista del nuovo cinema italiano degli anni Sessanta. L’opera sarà presentata nella sezione Venezia Classici in prima mondiale, in una nuova versione restaurata digitalmente in 4K.

Girato a Londra e interpretato da Jean-Louis Trintignant ed Ewa Aulin, “Col cuore in gola” fu originariamente presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema del 1967.

Il restauro è stato curato dal Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, con il supporto di Netflix e l’utilizzo dei materiali forniti dagli aventi diritto Compass Film. Questa operazione di recupero patrimoniale celebra Brass, riconosciuto come un grande innovatore del cinema italiano degli anni Sessanta.

Il film, prodotto da Ermanno Donati e Luigi Carpentieri, si ispira liberamente al romanzo “Il sepolcro di carta” di Sergio Donati. La sceneggiatura fu firmata da Brass stesso, insieme a Francesco Longo e Pierre Lévy-Corti. La fotografia fu affidata a Silvano Ippoliti, la scenografia a Carmelo Patrono e le musiche ad Armando Trovajoli. Un elemento distintivo è la consulenza grafica di Guido Crepax, popolarissimo cartoonist dell’epoca, che contribuì anche con la realizzazione di tavole utilizzate come story-board per le sequenze d’azione.

Un’opera simbolo della Londra pop anni Sessanta e dei riferimenti artistici

“Col cuore in gola” si inserisce nel filone dei film che Brass realizzò durante il suo periodo londinese, tra cui figurano anche “Nerosubianco” (1969) e “Dropout” (1970). Queste pellicole sono caratterizzate da numerosi riferimenti alla pop-art e al fumetto, una cifra stilistica che Brass volle enfatizzare con la collaborazione di Crepax. Il regista dichiarò all’epoca: “Mi sono addirittura fatto disegnare da Guido Crepax tutta una serie di tavole per i momenti d’azione, e sono una cosa abbastanza rara perché costituiscono uno dei pochi lavori di Crepax a colori e, oltre a essere molto belli, mi servivano come story-board”.

L’ambientazione nella Swinging London di fine anni Sessanta è un simbolo delle innovazioni culturali e artistiche di quel decennio.

La trama del film narra un incontro breve e insolito tra un uomo deluso e una giovane donna priva di illusioni, che si svolge in un solo giorno e una notte sullo sfondo delle contraddizioni della capitale britannica. La narrazione esplora le tensioni e le possibilità della città, offrendo un’analisi delle relazioni umane attraverso lo sguardo disilluso ma vitale dei protagonisti. La realtà urbana londinese incombe con la sua fatalità sulla vicenda, influenzando profondamente le dinamiche della storia d’amore al centro della pellicola.

Restauro, produzione e la storia di un film culto

Il film, che rientra nel programma di Venezia Classici dell’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica (in calendario dal 2 al 12 settembre 2026), rappresenta un omaggio d’autore e una testimonianza delle tendenze artistiche e narrative della seconda metà del Novecento. La sua presentazione conferma il ruolo della Mostra di Venezia come piattaforma per la riscoperta e la valorizzazione del patrimonio storico-cinematografico mondiale.