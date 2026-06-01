Lo storico dell’arte Roberto Concas pubblica “Santissima Trinità e Divina proporzione” (Giunti, 272 pp., € 33,25), un saggio sulla Divina proporzione nell’arte cristiana. Concas chiarisce: il suo lavoro non è un dogma, ma “una struttura da esaminare e verificare”, un percorso di conoscenza per tutti.

Nella prefazione, Don Mariano Matzeu, docente di Teologia dogmatica, vede l’arte come fonte di ispirazione e rivelazione. Sottolinea il dialogo tra arte e teologia: la bellezza dell’arte cristiana invita a guardare “oltre le apparenze” per scoprire la luce divina nell’esistenza.

Il saggio analizza l’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci, invitando a superare la percezione estetica per coglierne le implicazioni simboliche e geometriche. Concas propone una “rilettura dell’arte” tramite la Divina proporzione, per rintracciare le “vestigia trinitatis” e aprire orizzonti inesplorati. Cita Manzoni sulle “cose semplici” e Sant’Agostino: “Se non crederete non capirete”.

Geometria spirituale nell’arte

L’Incredulità di san Tommaso di Caravaggio è un esempio chiave: Concas mostra come le linee inclinate dei personaggi non siano casuali, ma rispondano a un impianto progettuale legato alla Divina proporzione. Questa impostazione grafico-geometrica arricchisce la lettura iconografica, svelando una struttura trascendente tra estetica, fede e filosofia.

La riflessione di Concas esplora la “geometria dello spirito” neoplatonica, connettendosi ai grandi temi dell’arte e teologia cristiana. Evidenzia la continuità tra speculazione geometrica ed estetica: la bellezza artistica si decodifica tramite strutture che richiamano la Trinità e il divino, sintesi già perseguita da Luca Pacioli e Leonardo.

La Divina proporzione nella storia

La Divina proporzione, o sezione aurea, ha permeato matematica, architettura, filosofia e arti figurative per secoli. Dal Rinascimento, Leonardo da Vinci e Luca Pacioli ne hanno riconosciuto un riflesso dell’ordine cosmico e spirituale. La “geometria dello spirito” è stata chiave per il mistero cristiano; il principio trinitario ha ispirato spazi sacri e opere d’arte.

Il lavoro di Concas offre una lettura inedita di opere cristiane, celebri e meno note, tramite equilibri formali e simbologia numerica legata alla Trinità. Il volume, per specialisti e appassionati, è un “viaggio intellettuale e visivo” che stimola nuove domande. Concas conclude: “le domande si profilano come infinite”, suggerendo un continuo rinnovamento nell’approccio al mistero artistico e spirituale.